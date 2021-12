– Julebordet har sikkert ødelagt en del karrierer, sier forsker. Unngå disse fem tabbene.

Det kan være vanskelig å skille mellom privat- og jobbsfære, ifølge forsker Helene Tronstad Moe.

Julebord har en spesiell plass i den norske jobbkulturen, og nordmenn mister ofte flere hemninger enn de burde, ifølge forsker Helene Tronstad Moe.

Klirring i glass, paljetter og høy feststemning. Det er tid for julebord, og mange gleder seg til å slå ut håret med kollegene. Det hender at konsekvensene av det blir alvorlige for karrieren.

– På julebord blir vi irrasjonelle, drikker alkohol og blir mer intime enn vi vanligvis er. Vi blir forvirret. Er det privatsfære eller arbeidssfære? Og så roter vi det til, sier Helene Tronstad Moe, forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi på Høyskolen Kristiania.