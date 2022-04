Jobbeksperten svarer: Kan arbeidsgiver pålegge meg å bruke privat forsikring på jobbreise?

I noen tilfeller bærer du selv en risiko når du reiser i jobben.

Hvor du jobber, kan ha betydning for hva slags forsikringer du får gjennom jobben.

42 minutter siden

Spørsmål: Jeg har flere ganger fått beskjed fra min leder om at jeg selv må sørge for reiseforsikring når jeg er på jobbreiser. Kan dette stemme? Kan min arbeidsgiver forvente at jeg bruker min private reiseforsikring ved tap eller skade på tjenestereise?

Svar: Arbeidsgivere har ikke en lovfestet plikt til å tegne reiseforsikring for ansatte. Med mindre arbeidsgiveren din er bundet av avtale eller frivillig gir deg reiseforsikring som et tilleggsgode, bærer du selv en risiko på jobbreisen.