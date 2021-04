Hun elsker hjemmekontoret på Geilo. Flere bedrifter gjør disse endringene som følge av pandemien.

Flere bedrifter tenker helt nytt som følge av koronaepidemien. Nå kommer de første omleggingene.

Nina Gårdsøy stortrives med å gå på skiturer i det vakre fjellandskapet på Geilo, så snart arbeidsdagen er over. Foto: Terje Bjørnsen

15. apr. 2021 07:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

Nina Gårdsøy (56) nyter utsikten til det vakre fjellandskapet fra verandaen. Hun spenner på seg trugene for en tur i lunsjpausen. For pendleren som reiste ukentlig fra Geilo til Oslo før pandemien, ble hjemmekontoret en lettelse. Nå vil arbeidsgiveren legge til rette for at hun og andre ansatte kan fortsette å trekke frisk fjelluft i kaffepausen.

– Jeg liker å ha lang vinter og fjellet i nærheten – å ha muligheten til skiturer rett utenfor døren. Nå har jeg også mer fritid, for jeg sparer tid på å jobbe hjemmefra, forteller testlederen i Experis.