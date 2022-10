Skal jeg fortelle sjefen om misnøyen blant kollegene før jeg slutter?

Vil det kunne gi en dårlig referanse å si ifra, undrer leseren.

Nå nettopp

Spørsmål:

Jeg slutter snart i jobben min, delvis på grunn av lederen. Over lengre tid har det vært uroligheter og misnøye blant de ansatte grunnet lederstil og merkelige avgjørelser. Jeg skal ha en avslutningssamtale for å komme med innspill til hva som kan forbedres og hva jeg mener fungerer. Jeg har lyst til å være ærlig og fortelle leder om hvordan stemningen blant de ansatte er. Gjør jeg det, kan det kanskje bli bedre for kollegene. Men jeg er redd for å få en dårlig referanse.