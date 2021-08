Kan hun si ja til jobbtilbudet og angre seg om hun får et bedre tilbud? Hun tar en risiko, ifølge eksperten.

Hun er aktuell for to jobber. Bør hun vente på den hun helst vil ha, eller svare ja til det første tilbudet?

Innsender er i to jobbprosesser og lurer på hvor lang betenkningstid hun kan be om.

Nå nettopp

Spørsmål: Hei! Jeg har fått et jobbtilbud som er veldig bra, men jeg venter på svar på en annen stilling som jeg egentlig har mer lyst på. Jeg tror også jeg kan ha gode sjanser for å få et jobbtilbud der også, men det kan ta noen uker før jeg får vite mer.

Hvordan går jeg frem? Bør jeg be om noen ukers betenkningstid fra det første firmaet, til jeg får fra det andre? Eller bør jeg takke ja og heller "si opp", hvis jeg får et jobbtilbud jeg har mer lyst på?