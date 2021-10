Rebecca van Eck (32) kjørte seg så hardt at hun kollapset. Her er ti tips mot utbrenthet.

Sjekk om du er i faresonen for å bli utbrent.

– Jeg kjørte meg helt til det fysisk sa stopp. Kroppen har ofte svarene selv, sier Rebecca van Eck som har lært seg å lytte til kroppen gjennom yoga.

40 minutter siden

Rebecca van Eck (32) gjør yoga ute i høstløvet. Yoga gir henne ro og kontakt med egen kropp. Det hadde hun ikke da hun brant seg ut for seks år siden.

– Jeg jobbet opptil 17–20 timer om dagen. Jeg tenkte at jeg ikke trengte å sove. I etterkant har jeg skjønt at jeg brukte jobben som en flukt for å håndtere hvordan det egentlig sto til på innsiden, forteller hun.