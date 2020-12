Han er lei av å få nei fordi det finnes en intern favoritt til jobben. Kan dette avdekkes før man søker?

– Interne kandidater foretrekkes mange ganger, svarer jobbeksperten. Men det er enkelte forskjeller mellom privat og offentlig sektor.

– Det er irriterende å søke jobber når sannsynligheten for at det finnes en intern «selvsagt» kandidat er stor, skriver ukens innsender. Shutterstock

Nå nettopp

Spørsmål: Jeg er blitt permittert som følge av koronasituasjonen og har vært jobbsøker en periode. I tidligere søkeprosesser har jeg ofte blitt innkalt til intervju, men slik er det ikke nå. Da jeg i forrige uke ble innkalt til intervju i forbindelse med en utlyst salgsjobb, var gleden stor. Selve intervjuet gikk bra, og jeg fikk gode tilbakemeldinger. Skuffelsen var stor da jeg fikk mottok beskjed om at stillingen var blitt besatt av en intern søker.

Jeg tok kontakt og ba om begrunnelse for avslaget. Fikk da tilbakemelding om at de anså meg for å ha bred salgserfaring, men at den interne søkeren kjente bedriften og kunne tilpasse seg jobben raskt. Det er irriterende å søke jobber når sannsynligheten for at det finnes en intern «selvsagt» kandidat er stor. Jeg har også inntrykk av at enkelte stillinger i offentlig sektor bare lyses ut fordi loven krever det. Kan den som rekrutterer ansette den han vil uten å vektlegge hvem som er best kvalifisert? Arbeidsgivere holder jo bare jobbsøkere for narr dersom jobbintervjuene i praksis bare er et «spill for galleriet». Går det an å avdekke om det finnes interne søkere eller personer med fortrinnsrett, slik at man slipper å kaste vekk tiden?