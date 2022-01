Hun har hull i CV-en. Dette bør hun gjøre for å få jobb, ifølge jobbeksperten.

Hun opplever at CV-en er tom. Hvordan skal hun forklare dette når hun søker jobb?

Hun er bekymret for hva potensielle arbeidsgivere mener om den «tomme» CV-en.

Nå nettopp

Spørsmål: Jeg er tidlig i 30-årene og er nettopp ferdig med en master. Utfordringen min er at CV-en er helt tom, bortsett fra et enkelt verv tidlig i utdannelsen og et par sommerjobber før «hovedutdannelsen».

Dette skyldes år med depresjon og sosial angst som utsatte alt.