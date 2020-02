Han valgte studier etter råd fra foreldrene. Nå tør han ikke fortelle dem at han strøk på eksamen.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller sende til karrierekoden@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Jeg begynte å studere statsvitenskap i høst, men jeg synes faget er både vanskelig og kjedelig. Jeg har aldri vært interessert i politikk, men spesielt mine foreldre snakket om hvor flott det var å jobbe i diplomatiet og sa jeg da måtte bli statsviter først. Jeg synes det er vanskelig å følge med på forelesningene og har begynt å skulke gruppeundervisningen, da jeg føler at jeg har så lite å bidra med. Jeg tør ikke fortelle mine foreldre at jeg ikke sto til eksamen til jul og er bekymret for studielånet.