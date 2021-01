Mariann Thiesen ble sykmeldt av stress. Her er syv tegn på at du begynner å bli utbrent

Hun satte jobben foran alt. Her er tegnene du bør ta på alvor før det er for sent.

For andre gang på kort tid har Mariann Thiesen blitt utbrent. – Jeg burde sett signalene tidligere, men overså dem. Foto: Kjartan Bjelland

Nå nettopp

Hun hadde omtrent aldri hatt en sykedag. Mariann Thiesen gikk på jobb selv om hun var litt snufsete og tok en paracet hvis hun hadde feber.

Jobben som karriereveileder og leder på karrieresenteret i Lister var livet hennes. Hvis noen trengte veiledning og hjelp, var hun alltid tilgjengelig – uansett om klokken nærmet seg ti-elleve om kvelden.