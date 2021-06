Vil du skape et godt forhold til lederen din? Seks tips som hjelper deg å lykkes.

Slik skaper du god kommunikasjon med lederen din.

Opplever du at du ikke blir hørt av lederen din? Du kan selv bidra til å skape en bedre relasjon, ifølge ekspertene. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

Visste du at medarbeidere har ansvar for å spille ledere gode? Det er ikke bare ledere som skal støtte de ansatte, ifølge Krister Halck, psykolog og spesialist i arbeidspsykologi i Moment organisasjon og ledelse.

– Mange er mest opptatt av hva lederen kan gjøre for dem. De er ikke så bevisste på at de har et ansvar for å gjøre lederen god. Det er definert i arbeidsmiljøloven at vi har en plikt som medarbeidere til å skape et godt arbeidsmiljø psykisk og fysisk, sier han.