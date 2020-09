Fremdeles hjemmekontor? Dette kan du kreve at arbeidsgiveren din dekker.

– Enkelte arbeidsgivere velger å gi de ansatte en bestemt sum til dekning av hjemmekontorutstyr, svarer advokat Runar Homble.

Spørsmål: Hei. Jeg har lest og hørt mye forskjellig om hvilke regler som gjelder for hjemmekontor i disse korona-tider og hvem av arbeidsgiver og arbeidstager som må dekke ulike kostnader i forbindelse med hjemmekontor. Hvilke regler er det som egentlig gjelder for bruk av hjemmekontor, og hva har vi arbeidstagere krav på når vi sitter på hjemmekontor?