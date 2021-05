Jennifer Høy-Petersen ble deprimert av pandemien. Disse ti rådene kan hjelpe studenter som sliter.

Halvparten av studentene er isolerte og sliter alvorlig psykisk under pandemien, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Jennifer Høy-Petersen har isolert seg på en hybel på 17 kvadratmeter under pandemien. – Rommet har føltes ekstra lite det siste året. Det er nesten så jeg kan lage mat, gå på do og sove samtidig, sier hun. Foto: Tomm W. Christiansen

Jennifer Høy-Petersen (27) sitter på en benk og venter i god tid før det avtalte intervjuet. Hun har fortalt at hun er flink pike og kronisk for tidlig ute. Etter at koronaen kom, er flink pike-syndromet blitt forsterket. Hva om hun pustet for mye på noen når hun jogget eller kom for nær noen i butikken? Hun har forsøkt å følge retningslinjene til punkt og prikke.

– Jeg har isolert meg veldig. Jeg er pliktoppfyllende og hører på det regjeringen sier at jeg skal gjøre. Det har gått på bekostning av min livskvalitet, forteller hun.