Hvorfor blir maktsyke og lite empatiske mennesker ledere? Det er særlig tre grunner.

Én time siden

Hei, Helene! Jeg skriver til deg fordi jeg har en sjef som virkelig gjør livet vanskelig for flere av oss på jobben. Han er veldig bastant, har et stort kontrollbehov, er overkjørende, maktsyk, hissig og viser lite empati. Det virker som han liker å herse med oss ansatte. Dette gjør at det er direkte utrivelig å være sammen med sjefen.

Hva skyldes denne oppførselen? Hvorfor blir man leder når man har en slik oppførsel?