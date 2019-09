«Nå synes jeg kanskje programleder skal følge litt mer med på hva som skjer i studio.»

«Du, nå skal jeg si til deg som jeg pleier si til barna mine: Nå står håret ditt til alle kanter, nå tar du inn mange radiostasjoner her».

Dersom Dagsnytt 18-programleder Espen Aas har et bustete hår eller en skeiv skjortekrave før sending, er han blitt vant til at folk kommenterer det.

Så innså programlederen at det var ulike former for hersketeknikk. Hvordan slår man tilbake?

Karrierekoden er tilgjengelig i de fleste podkast-spillere. Du kan for eksempel lytte i iTunes eller Spotify.

Du kan også klikke deg inn på episoden i spilleren nedenfor:

Slik lytter du til Karrierekoden

Karrierekoden kommer ut tirsdager annenhver uke. Podkasten tar opp nyttige temaer for deg som er i starten av karrieren din, men som også kan være aktuell for dem som har jobbet i mange år.

Skjermdump / NRK

Enkel guide til hvordan du kan lytte:

Bruker du Iphone eller Mac?

Klikk på denne Itunes-linken og deretter på abonner. Da lastes nye episoder automatisk ned til Itunes på din mobil eller Mac.

Bruker du Android-telefon?

Besøk denne siden eller last ned en podkast-app på telefonen din (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på og trykker «abonner». Du kan også sørge for at nye episoder lastes ned automatisk, i innstillinger.

Vil du lytte på datamaskinen?

Bruker du PC eller Mac, kan du lytte på denne siden eller klikke på Itunes om du har programmet installert. På mobil kan du laste ned en podkast-app (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på.

Fikk du ikke med deg første episode? Slik gikk det da vi prøvde å smiske med sjefen.