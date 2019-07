Spørsmål: Jeg er ansatt i et firma som har AFP. Nå har jeg fått tilbud om jobb et annet sted som ikke har AFP. Hvordan kan jeg finne verdien av AFP-en jeg har i dag? Jeg vil jo vite hva det koster meg å skifte jobb.

Jobbeksperten: Det er liten tvil om at AFP er av stor verdi, gitt at man fyller vilkårene. Du skriver ikke hvilken AFP-ordning du er omfattet av, men ettersom du skriver at du jobber i et firma, antar jeg du jobber i privat sektor og følgelig omfattet av AFP i privat sektor.