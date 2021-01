23-åringen fikk jobb tre år før han er ferdig utdannet. Dette mener han er nøkkelen.

23-åringen får stipend for å fullføre studiene. – Han var for god til at vi kunne la ham gå, sier hans fremtidige arbeidsgiver.

Marco Jenssveen Carrea (23) ble headhuntet flere år før han er ferdig utdannet. – At jeg får stipend for å begynne på master, gjør at jeg kan fokusere enda mer på studiene. Elise Rønnevig Andersen

LILLESAND: – Da de ringte, ble jeg veldig overrasket. Det er jo omtrent tre år til første arbeidsdag, sier Marco Jenssveen Carrea fra Lillesand.

23-åringen holder på med en bachelor i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder. For få måneder siden søkte han på en revisorstilling i firmaet PricewaterhouseCoopers (PwC).