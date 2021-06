Her er seks tegn på at du blir utsatt for hersketeknikker. Slik kan du slå tilbake.

Du trenger ikke å finne deg i å bli tråkket på eller oversett på jobb. Her får du ti gode råd som kan snu situasjonen.

Du har helt sikkert kjent følelsen av å «krympe» når noen utsetter deg for hersketeknikker. De er flittig brukt av både ledere og konkurrerende kolleger på arbeidsplasser. Foto: Superpop

Du har kanskje opplevd at noen tok æren for en idé du hadde? Eller blitt konsekvent oversett på et møte? Kanskje har noen kommentert alderen, utdanningsnivået eller utseendet ditt på en nedsettende måte?

– Hersketeknikker blir brukt når noen føler de kan miste makt. Det kan være frykt for å miste stilling, oppgaver eller sosial posisjon, sier Sigrid Sollund, NRK-journalist og forfatter av boken «Hersketeknikker – nyttige og nådeløse»