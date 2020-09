Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder Da Fredriksen-selskapene ble anklaget for oljejuks, fikk storbanken panikk

Bankene skvetter når kundene deres får kritikk. Et søksmål førte til et varsel om 77 milliarder mistenkelige dollar hos John Fredriksen.

Tilsynet for råvarehandel i USA tok i 2011 ut søksmål mot tre av John Fredriksens selskaper. Selskapene ble anklaget for å ha manipulert oljeprisen. Tilsynet hevdet at prisen ble påvirket på en måte som gjorde at selskapene skal ha tjent 35 millioner dollar ekstra på kjøp og salg av olje og oljekontrakter.

London-baserte Fredriksen er verdens rikeste nordmann. På sin siste liste over Norges rikeste anslår bladet Kapital hans formue til 104 milliarder kroner. Hans viktigste selskaper er innen shipping, rigger og oppdrett.

Resultatet av søksmålet ble en bot på 13 millioner dollar i 2014. Selskapene erkjente ikke skyld, men vedtok likevel boten og tre år med ekstra kontroll og tilsyn for å avslutte saken.

Femte største varsel

Både søksmålet og boten ble omtalt av en rekke medier verden over.

Først etter boten gikk alarmen hos storbanken JPMorgan Chase på Wall Street. Lekkasjen fra amerikanske FinCEN, som tilsvarer norske Økokrim, viser at banken sendte et varsel til myndighetene tre dager etter at boten ble offentliggjort.

Varselet var enormt: Banken rapporterte hele 77 milliarder dollar i mistenkelige overføringer i Fredriksens tre selskaper. Med gjennomsnittlig dollarkurs for disse årene tilsvarer dette 470 milliarder kroner.

