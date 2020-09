Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder Dokumentlekkasje avslører: Storbanker bistår svindlere, gangstere og oligarker

De har fått saftige bøter og lovet bot og bedring. Likevel fortsetter storbanker i USA å sende enorme summer for mistenkelige kunder.

20. sep. 2020 19:00 Sist oppdatert 12 minutter siden

En russisk mafioso. En malaysisk storsvindler. En ukrainsk oligark. Alle har stått på kundelisten til storbanker på Wall Street.

Fem av de største bankene i USA har bistått suspekte kunder med å flytte enorme summer på tvers av landegrenser. Dette har de gjort til tross for at de tidligere er bøtelagt for ikke å ha gjort nok i kampen mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

Det viser en dokumentlekkasje kalt FinCEN Files. Aftenposten har fått tilgang til lekkasjen gjennom vårt samarbeid med det internasjonale journalistnettverket ICIJ.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn