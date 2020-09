Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder Danske Bank-kunde sendte penger til verdens mest ettersøkte hvitvasker

Kunder i Danske Banks skandalerammede filial i Estland utvekslet i årevis store og mistenkelige beløp med organiserte kriminelle. Det viser en omfattende lekkasje av hemmelige data.

Michael Lund Gravejournalist i Berlingske

Eva Jung Gravejournalist i Berlingske

20. sep. 2020 21:39 Sist oppdatert 19 minutter siden

(Berlingske): Altaf Khanani var klar for et av sitt livs viktigste møter. Den nystrøkne skjorten signaliserte en vellykket forretningsmann.

Denne septemberdagen i 2015 var en spesiell dag. På flyplassen i Panama ventet en kunde som kunne forgylle den 54-årige pakistaneren for alltid.

Han visste ikke mye om kunden, men det var han vant til.

Khananis forretningsimperium hadde to sider: På overflaten drev han et vellykket selskap som drev med pengeoverføringer for lovlydige borgere. I skjul var han profesjonell hvitvasker av penger for verdens største forbrytere.

Forretningspartneren som ventet på ham i Panama, tilhørte den siste kategorien.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn