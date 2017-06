22. juli-minnestedene: – Det er veldig uverdig

Aftenposten kunne onsdag presentere skisseforslagene til det midlertidige og det permanente minnestedet i regjeringskvartalet.

Kunstprosjektet ble stoppet midt i utviklingsprosessen forrige uke.

Erlend Høyersten, direktør ved kunstmuseet ARoS i Aarhus, har observert diskusjonen og debatten rundt minnestedene fra sidelinjen.

– Jeg synes det virker uprofesjonelt fra politisk hold å sette i gang en prosess, bruke mye ressurser og tid på det – for så å begynne å merke at det blir upopulært og trekke seg fra prosjektet. Vi kan ikke ha det sånn at når politikere møter motstand, velger de en annen vei, sier Høyersten.

– Kunst kan skape en større mening

Han mener at kunsten har en særegen evne til å få både det intellektuelle og følelser i spill, dersom det gjøres på riktig måte.

– Dette er ikke et luksusprodukt, det er ikke spørsmål om smak. Vi lever i en tid hvor vi mangler felles symboler. Kunst kan være et symbol for mennesker, for å samle folk – skape en større mening. Kunsten kan gi oss noe helt annet enn det annen form for struktur kan.

Høyersten håper at kunsten vil få en sentral plass når minnestedene utvikles.

– Generelt sett håper jeg at vi ikke ender opp med et middelmådig minnesmerke, for dette er en for stor hendelse til det. Jeg synes det er en merkelig holdning å si at vi kutter ut kunsten fordi det blir for vanskelig. Vi må i stedet ha den diskusjonen, og ta den tiden den krever.

– Uverdig

Samtidskunstneren Marianne Heske mener at å være oppdragsgiver for et slikt prosjekt er et stort ansvar, og at det trengs profesjonalitet – spesielt i utformingen av kunstkonkurransen.

– Jeg føler at dette ikke har vært forvaltet på en profesjonell måte. Det er dessverre et norsk problem at man ikke klarer å se helheten, spesielt når det kommer til landskapskunst. Da er lokaliseringen like viktig som kunstverket. Man skal absolutt ta hensyn til de pårørende og naboene, men man bør ikke skrote dimensjonen kunsten har, sier hun og fortsetter:

– Det er veldig trangt tenkt av politikerne, og det bør ikke være slik i et tilfelle med en så alvorlig hendelse som dette. Det er veldig uverdig.

Sanner: – God tid til å vurdere utformingen

Til Aftenposten uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i går at vi trenger nasjonale minnesteder for å minnes og sørge.

Den svenske kunstneren Dahlberg og KORO er nå ute av prosessen med å lage minnesmerkene etter 22. juli, men Sanner mener likevel at kunsten kan få en plass.

– Et nasjonalt minnested vil selvsagt kunne inneha kunsteriske kvaliteter. Dersom Dahlberg selv ønsker det, er det åpnet for at han kan trekkes i det videre arbeidet med minnesstedene, skrev han til

Målet er nå at et midlertidig minnested i regjeringskvartalet skal være på plass neste sommer.

– Det permanente minnestedet vil ikke være på plass før nytt regjeringskvartal er bygget. Vi har derfor god tid til å vurdere utformingen av dette.