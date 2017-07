Norge er mitt «safe space»

Ben McPherson er en britisk TV-produsent og skribent bosatt i Oslo.

Jeg flyttet ikke til Norge under direkte tvang, bare litt motvillig. For ti år siden kom jeg til landet «for en seksmånedersperiode» for å få den førstefødte.

Norge har aldri helt gitt slipp på oss siden.

Bare for å ha sagt det: Norge er topp. Sosialdemokratiet er topp. Det er topp med lite kriminalitet. Og hygge er hot, som man sier. At dere i tillegg har valgt å spre oljepengene utover landet istedet for å sentrere dem i hendene på noen få, er en ren bragd.

Men dette er greia: ved å bygge et så likestilt land som er så trygt og godt, er det også blitt litt kjedelig. For å si det med rene ord: å være god på ski og oppdrettslaks skaper ikke akkurat den kule nerven i samfunnet.

Jeg har alltid lengtet tilbake til London.

Uansett hva noen bygdefolk sier, Oslo er ingen storby. Så vår store familiedebatt har alltid vært om hva som er det viktigste: trygt og kjedelig eller nytenkende og spennende?

Tilbakeskrittene

På 1980-tallet begynte Storbritannia å innhente Norges sosiale verdier. Eller det virket sånn en stund. Selv de konservative ble opptatt av rettferdighet.

Det var Margaret Thatcher som presset på for å få Nelson Mandela løslatt i 1990. Senere ga en annen konservativ statsminister, David Cameron, Storbritannia homofile ekteskap.

Ideer som tidligere var ansett som radikale – som at ingen skulle lide på grunn av sin etnisitet eller seksuelle orientering – ble nå akseptert som sunn fornuft.

Men nå, etter tre harmoniske tiår, er det full splid i landet mitt. Vi er mer delt enn vi var på 80-tallet. Lederne våre er inkompetente og håpløst lite robuste – for ikke å snakke om arrogante.

Den grufulle brannen i Grenfell House, en høyblokk med sosialleiligheter i Vest-London, viser hvor ille det kan bli. Endelig antall døde kan passere 100. Brannårsaken er under etterforskning, men det var brukt billige brennbare materialer på fasaden (med en besparing på 21 kroner kvadratmeteren). På innsiden manglet det overrislingsanlegg.

Dette sier ikke bare noe om økonomi. Det sier noe om menneskesyn. Statsministeren valgte ikke å møte de overlevende på åstedet; i dagevis valgte også de lokale myndighetene å holde seg unna.

Folk som hadde mistet alt måtte klare seg selv, men fikk heldigvis støtte fra frivillige. Dette ville aldri ha skjedd i Norge. Her har man ikke denne forakten som et polarisert klassesamfunn ofte demonstrerer.

Det er til å bli eitrende forbanna av. Kombinasjonen av kynisme og inkompetanse gjør at Storbritannia ødelegger det gode og rettferdige i en vill jakt for å ramme menneskerettighetene.

Livet levd som farse

Noe av dette ville nesten vært festlig, om ikke konsekvensene var så alvorlige. I fjor veddet David Cameron skjorta på å vinne Brexit-avstemmingen. Ved å sikre et «nei» ville han endelig stilne partiets euroskeptiske høyrefløy.

Meningsmålingene antydet at han ville vinne lett.

Britene nektet å innordne seg, og stemte for å gå ut av EU. Cameron fikk ingen hjelp av de som burde vært hans allierte. Labour gadd ikke å legge tyngde inn i Remain-kampanjen. Alle bare antok at Remain ville vinne. Litt som å bytte ut keeperen fordi du har en god spiss og en fungerende midtbane (og så få panikk og bli sippete når motparten tar innersvingen på deg i siste øyeblikk og gruser deg likevel).

Britisk arroganse og latskap blir verre.

Hva Brexit skulle bety i praksis ble aldri forklart for den britiske befolkningen. Det fantes verken plan eller fakta. Men de fikk stadige beskjeder om at de kunne bli som Norge. Det ville jo vært fint og flott, men de glemte en viktig detalj:

«Jeg aner ikke hva befolkningen deres tror de har stemt på», sa den norske EU-ministeren Elisabeth Aspaker til meg dagen etter valget. «Dere får ikke en sånn avtale som oss.»

«Jeg vet det,» sa jeg. «Det er flaut.»

Ydmykelsen av den britiske nasjonaliteten

Vi visste faktisk aldri hva som ble tilbudt. David Cameron forbød myndighetene og embetsverket å undersøke hvordan det kunne gå for seg hvis vi skulle forlate EU.

Ingen forhandlet med Europa på landets vegne.

Cameron, som den store lederkoloss han er, bestemte seg straks for å tilbringe mer tid med familien og trakk seg. Og hva gjorde lederne for Leave-kampanjen, Boris Johnson og Nigel Farage, da de vant? Satte de seg ned for å forhandle hva det faktisk ville bety for Storbritannia å melde seg ut av EU?

Nei, de bestemte seg også for å trekke seg. Det viste seg at Johnson aldri hadde trodd at Leave ville vinne, og kun hadde tenkt å bruke det som en maktdemonstrasjon. Sikkert imponerende om du liker tvilsomme politikere med kynisk tilsnitt.

Samtidig oppfører opposisjonen seg som bortskjemte drittunger. «Vi kan ha et nytt valg,» sier de. «Når vi vet hva vi har å forholde oss til.»

Nei, det kan vi ikke. Vi kan jo ikke gå til valg gjentatte ganger inntil vi får det resultatet vi ønsker oss. Sorry, Mac.

Jeg begynner å se at landet jeg forlot har opphørt å eksistere.

Norge er kanskje kjedelig innimellom, men sosial rettferdighet troner høyt over dette.

Tilbake til 80-tallet

Etter Brexit er det skjedd noe svært alvorlig. Så snart resultatet kom, økte hatskriminaliteten til det dobbelte. Venner med mørk hud mener de oftere blir utsatt for rasisme. Europeiske bekjente får beskjed om å «dra hjem».

Landet mitt er mer polarisert enn noen gang siden 80-tallet, polemikkene er harske (og hatske). Legg skylda på sosiale medier om du må, for å nøre oppunder. Legg skylda på byeliten om du gidder, for å blåse i vanlige folks bekymringer.

Men for en brite som tror på liberale verdier, blir drømmen om å reise hjem stadig fjernere.

Jeg kjenner på skamfølelsen over at mitt land kunne oppføre seg så ignorant. Og jeg kjenner på både skam og redsel over at Brexit-valget åpnet rasismeslusene på denne måten. Det er ikke sånn et demokrati skal fungere.

Det begynner å slå meg at det ikke lenger finnes et politisk hjem i Storbritannia for folk som meg. Tidligere ville jeg stemt på Labour – partiet for sosial rettferdighet, men nå er grasrota overtatt av trotskister som kaller alle som betviler Corbyns ledelse «Red Tory Scum».

Labours siste «undersøkelse» om antisemittisme undersøkte ikke om Labour har et problem med antisemittisme.

Dette er ikke et parti jeg kan stemme på.

Ja, det hender at den norske nasjonale diskursen er for fintfølende og følsom. Ja, kompromisser er kjedelige. Koalisjonsregjeringer er kjedelige. Men i dagens Storbritannia kastes hansken i ringen på en måte som skremmer meg.

Mye å være redd for

Det er mye å være redd for i Storbritannia for tiden. Det har vært fire terrorangrep på fire måneder. Selv om retorikken er at vi ikke forandrer oss på grunn av terror, siver det inn i bevisstheten til folk.

Folk er redde. I stedet for sterk ledelse og klare planer, er vi utsatt for retningsløs svakhet.

Folk som meg så ikke endringene som skjedde i eget land, for de skjedde utenfor vår synslinje. Og med den Brexit-bakstreberske høyresiden – de som bryr seg om Imperiets fall og den tapte nasjonalstatusen i verden – har et nytt og briljant kupp skjedd.

Dette er det motsatte av det som skjedde med Frp, som i møte med sosialdemokratiske regjeringstrukturer fikk en så sterk reality check at de nå nærmest kan relansere seg som de «moderne» sosialdemokraterne.

Jeg er stolt av Norge, men skammer meg over eget land. For dette er greia. Siden folk ikke visste hva de stemte på da de stemte for Brexit, er det vår nye statsminister Theresa May som har bestemt hva det blir.

Brexit-avstemmingen var visst, som hun nå sier, et mandat til å ta Storbritannia ut av den europeiske menneskerettskonvensjonen og annen EU-lovgivning som beskytter arbeidere fra kapitalisme i fri dressur. Det skjer nok ikke denne runden, men trolig i den neste.

Jeg vil ha tilbake landet mitt. Men jeg tror ikke det kommer til å skje. Takk og lov for Norge, mitt safe space.