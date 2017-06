22. juli-minnesmerket: Frykter at kunstnerne blir satt på sidelinjen

– Det jeg reagerer på, er at prosessen flyttes fra KORO (Kunst i offentlige rom) og til Statsbygg, og fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sånn helt uten videre, sier Jørn Mortensen.

Han er rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO), og leder av kunstutvalget for Minnesteder etter 22. juli.

Onsdag offentliggjorde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at 22. juli-minnesmerket skal etableres på Utøya-kaia, og at det ikke utlyses en ny kunstkonkurranse i arbeidet med utformingen.

– Det interessante er om det settes en presedens, og hvorvidt denne endringen er legitim, sier Mortensen, som nå frykter at prinsippet om at kunstnere skal bidra til å utforme det offentlige rom, blir tilsidesatt.

Kunstnernes rolle i samfunnet

I utgangspunktet skal kunstnerne involveres i utformingen av offentlige rom. Slik har det vært siden 1976 og opprettelsen av Utsmykkelsesfondet, som i dag heter KORO, etter store aksjoner fra norske kunstnere.

– Det har betydd mye både for arbeidsmarkedet og rollen kunstnere skal ha i det sivile samfunnet, sier Mortensen.

På Facebook uttalte Mortensen seg også om saken onsdag kveld. Der kalte han ansvarsovergangen fra Kulturdepartementet til Kommunaldepartementet for en «kuvending i norsk kunst- og kulturpolitikk».

Prosessen rundt 22. juli-minnesmerket har også fått naboene i Hole kommune på banen: – Det er ikke vi som er ofrene etter 22. juli

– Ikke en ny retning i utsmykkingspolitikken

– Jeg har forståelse for kunstneres reaksjoner, men denne saken er så spesiell at den ikke kan sammenlignes med noen lignende tilfeller. Dette markerer ikke en ny retning i utsmykkingspolitikken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Selvsagt skulle jeg som kulturminister ønske meg at det valgte prosjektet ble gjennomført, men som alle har fått med seg, har det vært umulig å komme frem til en samlende og forsonende løsning, legger hun til.

På grunn av dette var noen nødt til å gi seg. Nå er det viktigste å sørge for verdighet rundt minnestedet, og derfor er stedet endret, ifølge Helleland.

– Jeg registrerer at de fleste av dem som er direkte rammet av 22. juli uttrykker at de er fornøyd med denne løsningen, og jeg håper at vi på sikt kan få et minnested som favner alle, sier Helleland.

Det beroliger Mortensen, men bare litt.

– Vi må jo tro på henne, men hvorfor stoler hun ikke på kunsten i denne sammenhengen?, spør han.

Kan ha kunstneriske kvaliteter likevel

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det er naturlig at det er Statsbygg som nå overtar utformingen av minnestedet, siden det ikke blir utlyst en ny kunstkonkurranse i arbeidet.

– Statsbygg har god kjennskap til både lokale forhold og de berørtes ønsker og behov, og jeg tror Statsbygg vil gjøre en god jobb med utformingen av et minnested på Utøya-kaia, sier Sanner.

Han påpeker også at denne avgjørelsen ikke betyr at kunsten er utestengt fra prosjektet, men at et nasjonalt minnested kan inneha kunstneriske kvaliteter.

– Dersom Dahlberg selv ønsker det, er det åpnet for at han eventuelt kan trekkes inn i det videre arbeidet med minnestedene, sier Sanner.

– Ikke bare et monument

Planene for Utøya-minnesmerket har vært omdiskutert lenge, og striden begynte i 2014. I utgangspunktet skulle det settes opp på Sørbråten, og den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skulle stå for utsmykkingen.

Fakta: Striden om Utøya-minnesmerke April 2013: Daværende statsråd Rigmor Aasrud (Ap) melder at det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole skal ligge på Sørbråten. Februar 2014: Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vinner oppdraget. Han skal utforme minnestedene «Memory Wound» på Sørbråten og «Time and Movement» og «Dialogue for the Future» i Oslo. April 2015: Jan Tore Sanner mottar rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune». Juni 2016: Naboene i Hole kommune tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et minnested på Sørbråten. September 2016: Regjeringen foreslår en endring i utformingen av minnestedet på Sørbråten. Naboene avviser forslaget. Naboene og staten skulle etter planen møtes i retten 25. april. Februar 2017: AUF og Den nasjonale støttegruppen gir opp minnesmerket på Sørbråten. De foreslår isteden et monument på Utøya-kaia. Februar 2017: Naboer i Hole kommune er kritiske til forslaget. De vil heller ha et monument på «Utsikten», en rasteplass mellom E16 og Utøya-kaia. Mars 2017: Statsbygg leverer en skisse med opplegg til videre prosess i saken. De anbefaler å involvere naboene tidlig i prosessen dersom et minnested på Utøya-kaia skal vurderes. Juni 2017: Statsråd Jan Tore Sanner (H) mottar Statsbyggs vurdering av forslaget om et minnesmerke på Utøya-kaia. Sanner varsler en avgjørelse før sommeren. Avgjørelsen ble offentliggjort 21. juni, og minnesmerket blir bygd på Utøya-kaia.

Det er ikke bare Jørn Mortensen som reagerer på at hverken Dahlberg, KORO eller Kulturdepartementet er med videre i prosessen. Norske Billedkunstnere (NBK) frykter at det ikke skal bli noe kunst på Utøya-kaia.

– Jeg tror veldig på kunstens kraft i en sånn sammenheng, at man har en fysisk innfallsvinkel til den typen refleksjon som dette skaper, sier Mari Aarre i NBK til Kulturnytt på NRK P2 torsdag.