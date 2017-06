22. juli-minnesmerket etableres på Utøya-kaia

Saken oppdateres.

Veien har vært lang for minnesmerket på Utøya. I dag ble det bestemt:

– Det er vårt håp at vi nå kan få en verdig avslutning på debatten, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse onsdag.

– Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres på Utøya-kaia, sa Sanner.

Det er Statsbygg som har tatt avgjørelsen.

Lang debatt

Diskusjonen om minnesmerket går tilbake til 2014. I utgangspunktet skulle minnemerket settes opp på Sørbråten. Forslaget møtte protester fra naboer i Hole kommune, som var klare for å gå til rettssak mot staten.

Regjeringen forkastet forslaget i vinter, før AUF og Den nasjonale støttegruppen for 22. juli-hendelsene i februar foreslo et minnesmerke på Utøya-kaia.

Også dette forslaget møtte motstand fra naboene i Utstranda Velforening.

Velforeningen har isteden ønsket å utrede muligheten for et minnesmerke på Utsikten, som ligger mellom E16 og Utøya-kaia som mulig plassering av minnesmerket.

I helgen skrev 17 andre naboer under på et leserinnlegg i Aftenposten der de tar til orde for et minnested på kaia.

Det innlegget kan du lese her: Vi ønsker et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia velkommen.

Protestene fra naboene ble også adressert under dagens pressekonferanse. Sanner sa at naboene burde bli hørt i større grad, og viste til AUFs forslag om å etablere det nasjonale minnesmerket på Utøya-kaia.

– Stedet har nærhet og tilknytning til Utøya. Et minnested der vil også være skjermet fra støy, sa Sanner.

Det var fra kaia terroristen tok ferge ut til Utøya, og det var hit ungdommer som klarte å berge seg i land ved hjelp av hjelpemannskaper, frivillige og naboer, kom, la han til.

En av naboene var Oddvar Hansen. For sin innsats er Hansen hedret med edel dåd i gull.

Kommunalministeren påpeker også at det ikke vil bli utlyst en ny konkurranse for hvordan minnesmerket skal se ut, og at de berørte og nærmeste naboer vil bli tatt hensyn til. I tillegg vil trafikksikkerhetstiltak innarbeidet i arbeidet videre.

– Den store forskjellen er at det nå ikke blir utlyst en egen kunstkonkurranse, men at Statsbygg vil sette i gang en egen prosess for å utforme de nye minnestedene, svarer Sanner på spørsmål fra VGs Frithjof Jacobsen.

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skulle egentlig utforme minnesmerket som var planlagt på Sørbråten. Om Dahlberg fortsatt er med i prosessen, er ikke bestemt nå.

Aftenposten har tidligere skrevet at minnesmerkene etter 22. juli foreløpig har kostet 10,2 millioner kroner.

Nytt minnesmerke i Regjeringskvartalet

– Vi lønsker at minnesmerket skal fremstå som verdig og lavmælt. Det skal bidra til å hedre de døde, de overlevende, hjelpemannskaper og frivillige, sa Sanner onsdag.

Nå skal Statsbygg sette i gang med en reguleringsprosess før arbeidet starter. Det blir også startet en ny prosess med å etablerte et verdig og lavmælt minnesmerke i Regjeringskvartalet. Foreløpig er målet å ha et midlertidig minnesmerke på plass der neste sommer.

– En stor belastning

Prosessen har vært vanskelig, noen Sanner erkjente under pressekonferansen.

– De mange diskusjonene om det nasjonale minnestedet har vært en stor belastning for mange berørte. Jeg håper at beslutningene vi nå har tatt kan skape ro rundt det videre arbeidet, og jeg håper at alle vil bidra til det, avsluttet Sanner.