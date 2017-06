5 grunner til at Marcus & Martinus selger 35.000 konsertbilletter

Søndag spiller Marcus og Martinus Gunnarsen foran minst 35.000 mennesker på Voldsløkka i Oslo. En konsert så stor at det kun er a-ha av norske artister som har gjort lignende.

To barnestjerner fra Trofors i Nordland er blitt 15 år. De ble nylig kåret til Årets Spellemann og er for tiden Nordens største popact. Hvorfor?

Bunnsolid musikalsk kvalitet? Ren og skjær flaks? Eller en gjennomført business-strategi? Her er fem grunner til Marcus & Martinus’ suksess.

1. Popmusikken evige barnestjernejag

Lenge før MGP jr. og vinnere som The BlackSheeps, Sval og Marcus & Martinus, hadde vi Wenche Myhre og Anita Hegerland. Som barn tok de Norge, Sverige og ikke minst Tyskland med storm. To barnestjerner de luxe, siden fulgt av mange andre.

Én ting som aldri forandrer seg i popbransjen, er jaget etter den neste barnestjernen.

Fordi barn, og deres betalende foreldre, er det beste publikumet som finnes. Dedikert til sine helter på et nivå som eldre fans ikke er i nærheten av, villige til å kjøpe alt.

Fakta: Marcus & Martinus Eneggede tvillinger fra Trofors i Nordland, født 21. februar 2002.

Ble oppdaget av musiker Nissa Nyberget som barn da de sang på scener i Thailand.

Vant norske MGP jr. i 2012 med den selvbiografiske låten «To dråper vann».

Fikk en hit med «Elektrisk» i 2015, ga ut debutalbumet Hei og ble nominert til tre spellemannpriser.

Har slått gjennom i hele Norden, og selger ut arenaer som Globen i Stockholm.

Annetalbumet Together kom i 2016, etter at guttene skiftet til tekster på engelsk.

Kåret til Årets Spellemann i januar i år.

I alle fall i en periode, før interessen daler og vris mot den neste som står klar. Det er denne kneiken Marcus & Martinus kom seg over for to år siden.

Se videoen til den hitlåten «Elektrisk»:

2. Den ene viktige hitlåten

Marcus & Martinus fikk sin første runde i rampelyset da de som 10-åringer vant MGP jr. i 2012 med den selvbiografiske låten «To dråper vann», men slike juniorvinnere varer sjelden lenge.

Man må skaffe seg én hit til, og tre år og fire singleforsøk senere kom den: «Elektrisk». Nå strømmet 46 millioner ganger på Spotify.

Drøye tre minutter pur energisk pop om ungdommelig forelskelse, krydret med rap fra Katastrofe og karibiske synther lånt fra datidens EDM-stjerner. Med en refrenglinje som alle fra fire til 100 år kunne nynne:

«Du e elektrisk, du gir me støt når e tenke på de. Du e fantastisk, har e sjangs hvis e smiler mot de».

Låten gjorde alt for M&Ms videre ferd mot stjernene, slik den ene monsterhiten har gjort for så mange før dem. Spør bare a-ha. Forståelig nok er det fortsatt «Elektrisk» som avslutter konsertene.

Olav Olsen

3. Søsken i musikken

The Jackson 5 med barnestjernen Michael i front var knallgode artister og sangere på 70-tallet, men i tillegg var de brødre. Et element som helt gratis gir noe ekstra i popbransjen.

Brått har fansen flere å velge mellom, og hvem liker du egentlig best? Hvem er søtest av Marcus og Martinus?

De eneggede tvillingene er prikk like, men likevel ikke, og kan plasseres i mer eller mindre naturlige roller som forskjellige. Dobbel mulighet for suksess.

Problemet med popbrødre dukker opp på et senere tidspunkt, for ingen kan krangle så intenst som søsken, sjekk bare engelske Oasis. I Marcus & Martinus-filmen Sammen om drømmen legger man heller ikke skjul på gryende tendenser på turné.

Monica Strømdahl

4. Å utnytte suksessen – fullt ut

Ikke alle klarer overgangen fra barnestjerne til fullblods artist så stormfullt og godt som canadiske Justin Bieber, nå 23 år. De fleste forsvinner etter et år eller to, derfor må suksessen utnyttes til det fulle. Nå.

Stadige singler, to album, turneer, hektisk mediekjør, elleville kjøpesentersigneringer og konserter for titusenvis av hylende fans. Pluss salg av merchandise, bokbiografien Vår historie, egen TV-serie og dokumentarfilm. Alt før fylte 15 år.

Ifølge et anslag i Kapital i fjor høst hadde Marcus & Martinus til da omsatt for 100 millioner kroner. Siden har nok tallet steget, selv om fjorårsregnskapet for selskapet M&M Artister, eid av Trofors-tvillingenes far Kjell-Erik Gunnarsen, ikke er klart.

Storbutikk er det uansett blitt.

Se M&M fremføre sine to siste singler live på Rådhusplassen i Oslo:

VG-Lista Marcus & Martinus – First Kiss og Like It Like It Live Oslo 24.06.2017

5. Skiftet fra norsk til engelsk vokal

Norge, Sverige, Danmark og Finland er erobret. Fans fra Kina og Japan melder seg på og bestiller merchandise. Mye vil ha mer, og det neste slaget står nå i Tyskland, også kjent som Europas største musikkmarked.

15. april opptrådte M&M på tysk TV for første gang, og i høst er det klart for konsert i Berlin.

Det første steget på vei dit, var å skifte fra norske til engelske tekster. Fra «Elektrisk» og «Plystre på deg» til «Girls», «Like it like it» og «First kiss». Et naturlig valg, musikalsk og markedsmessig, som ikke bare ble godt mottatt.

For her ble guttenes nokså enkle tekster på dialekt noen hakk mindre sjarmerende. Engelsk er det «alle» synger, og brått skal man ikke konkurrere bare i Norden, men med verden. Det er ikke lett.

Og skal man følge popbransjen og lese strømmetallene i Spotify som det viktigste målet for suksess, er siste single «First kiss» er flopp med under én million strømminger.

Betyr det at eventyret er over for tvillingene som senest i mars fortalte VG at de vil bli mer populære enn Justin Bieber og drømmer om å fylle Madison Square Garden i New York? Neppe, men nå trengs det hurtigvirkende medisin: En ny monsterhit – på engelsk.