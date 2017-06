Fakta: Rooms Danseinstallasjon av koreograf Alexander Ekman Musikk: Mikael Karlsson Kostymer: Henrik Vibskov Lysdesign: Paul Vidar Ramon Sævarang Medvirkende: Nasjonalballetten, musikere fra Operaorkesteret, Elisabeth Teige (sopran) og Sigstein Folgerø, Thomas Knudsen, Charles Rinaudo, Zwilna Sannum, Yoko Toda (piano). Premiere på Hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett, 21. juni 2017. Spilles også 22., 23. og 25. juni.

Det har vært knyttet stor spenning til svenske Alexander Ekmans nyeste kreasjon for Den Norske Opera og Ballett. Den internasjonalt anerkjente koreografen ble for alvor kjent for oss her hjemme etter at han fylte hovedscenen med vann og fikk danserne til å sprute og plaske rundt i en spektakulær nytolkning av Svanesjøen i 2014.

I Rooms har Ekman på nytt fått frie tøyler i Bjørvika. Resultatet er en installasjonsforestilling der publikum kan bevege seg fritt mellom danserne og musikerne.

Hovedscenen er åpnet for publikum og strekker seg langt inn i det enorme backstage-området, og er fylt av en rekke opphøyde bokser hvor danserne utgjør karikerte figurer i hverdagssituasjoner: En familie som spiser middag, en dame som bader, et homofilt par i sofaen, en sint gammel dame, en prest – og en rekke andre mer eller mindre snodige skuer.

Hvem kikker på hvem?

En stemme over høyttaler introduserer alle figurene i boksene med sladder og hemmeligheter – én er en annens elskerinne, han er ikke barnets far, og hun har sett naboen drepe noen.

Erik Berg

Slik blir publikum til kikkere, men grensene mellom oss og dem oppheves når danserne klatrer ned og slentrer upåvirket mellom oss. Med stiliserte, dataspillaktige bevegelser og generiske, lyseblå drakter med puter på ryggen for alltid tilgjengelig komfort, ligger det kanskje en samfunnskritikk her: Hvem er egentlig disse karakterene, og hvem kikker på hvem?

Når danserne etter hvert samles på det roterende scenegulvet er det med en vakker, felles koreografi som leder tankene mot gjenfødelse og oppvåkning. Humoristiske bevegelser bryter opp alvoret og gir en god følelse av at det lov å bare la seg omslutte av det sanselige.

Mikael Karlssons musikk er dessuten med på å holde det hele estetisk tilfredsstillende, med harmonisk tilgjengelig og rytmisk morsom musikk for strykekvartett og fem flygler, samt elektroniske klangflater.

Gjennom en slags dramatisk fortelling, beveger danserne seg i løpet av forestillingen ned fra boksene, rundt på gulvet i blant oss, og ut blant de røde plysjsetene i salen. Det er en effektiv måte å bokstavelig talt få publikum til å se operaen fra andre vinkler, og det er virkningsfullt når det helt til slutt er danserne som entusiastisk applauderer oss på scenen i stedet for omvendt.

En beklemmende borgerlighet

Likevel det er noe forutsigbart og polert over det hele som gir en følelse av at forestillingen er mer en ukritisk omvisning i et kulturelt praktbygg enn egentlig eksperimentelt teater.

Erik Berg

I et hus og en institusjon som på mange måter er kulturelitens høyborg, er det paradoksalt at det er en alternativ forestilling som Rooms som bærer med seg en følelse av beklemmende borgerlighet. Som om vi i publikum etter nok en sesong med spektakulær hovedscenekunst gjerne vil rystes litt, men ikke for mye, se ting på en annerledes måte, men ikke for annerledes.

Ekman gjør god bruk av scenen og rommene bak scenen, og det store formatet på salene setter en spektakulær ramme på det hele.

Likevel greier ikke forestillingen helt å formidle sin egen nødvendighet. Dermed blir Rooms en fin opplevelse, uten å etterlate seg dype spor.