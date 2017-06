Familien opplyser til NRK at Garvang gikk bort torsdag etter å ha vært alvorlig syk.

– Det har vært et sjokk for hele familien. Men de siste dagene har vi opplevd veldig mye varme fra de nære rundt oss, som vet at vi er i en vanskelig situasjon, sier Marianne Krogness, som var gift med Arne Garvang.