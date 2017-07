Aurora og Sofie (10): – Vi føler at vi kjenner dem

I fint sommervær ble 40.000 kvadratmeter med idrettsanlegg gjort om til dagsfestivalen Oslo Sommertid på Voldsløkka i Oslo.

Rundt 35.000 mennesker har tatt turen for å se artister som Isac Elliot, Lisa & Lena, Sval, Alex Aiono og hovedattraksjonen Marcus og Martinus.

Bland dem er de to bestevenninnene Aurora Sundby (10) og Sofie Grendal (10) som bor utenfor Oslo, men hadde tatt turen inn til hovedstaden for å delta på konsertene.

– Jeg har ventet på denne dagen siden burdagen min i januar, forteller Aurora.

Monica Strømdahl

Hun brukte lørdagskvelden til å lage sin egen plakat til de norske tvillingene.

– Jeg har vært fan av dem helt siden de vant MGP Junior. Så det er veldig gøy og kult å være her – spesielt siden Sofie også er med, sier hun.

– Hva er det dere liker så godt med Marcus og Martinus?

– De har bra sanger, de er søte, flinke på scenen og så er de snille mot publikum, sier Sofie og fortsetter:

– Vi liker at de deler så mye på sosiale medier, for det gjør at vi føler at vi kjenner dem.

Monica Strømdahl

– Det er litt mye hyling her

To andre som er på dagsfestivalen, sammen med foreldrene, sine er Synne A. Gundersen (8) og Eline A. Gundersen (10).

– Marcus og Martinus er så søte, og så er de flinke til å synge.

Da Aftenposten snakket med dem kunne de fortelle at planen for dagen var å kose seg og ha det gøy.

– Det er litt mye hyling her da. Men vi skal vel også hyle når Marcus og Martinus kommer, ler hun.

Monica Strømdahl

– Føles som en drøm å være her

Venninnene Madeleine Berg- Stormark (13) og Oda Sæta (12) fra Kongsberg hadde begge fått billett til arrangementet i julegave.

– Det er så spennende å være her, det føles som en drøm, sier Madeleine.

De to hadde tatt turen for å få meg seg begge tvillingparene som spilte på scenen: Marcus og Martinus, og de tyske søstrene Lisa og Lena – som er kjent fra appen musical.ly hvor de har over 17,5 millioner følgere

– Vi har gledet oss til denne dagen lenge!

Med seg har de Hilde Bakken Sæta (46) og Anne Rabbervåg (49).

– Det er veldig fint å være her, spesielt når vi kan sitte her bake og nyte været, ler Hilde.

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl