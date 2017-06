1 2 3 4 5 6 Beth Ditto

Noen artister skiller seg ut fra hopen, og Beth Ditto er definitivt en som har markert seg som en artist utenom det vanlige.

Først som markant frontfigur i trioen Gossip, men også som et annerledes moteikon og feminist. Hun er én det er vanskelig å overse.

Se videoen til første single «Fire»:

En sterk solodebut

Da Gossip ga ut sitt siste album A joyful noise i 2012, hadde de på et vis nådd sitt potensial, og etter en tid ble gruppen oppløst.

Nå er Beth Ditto her med sitt første soloalbum, og hun har ikke falt for fristelsen og gjenskape Gossip, men heller dyrke frem sin egen identitet.

Selvsagt er det elementer som kan minne om gamlebandet. Hennes sanger er både fengende og kraftfulle, men også smart sammenskrudde. Musikken har klare røtter i sørstatene, hvor hun selv vokste opp.

Trekker mot dansegulvet

Hun kombinerer råhet og energi med en overraskende myk ømhet. Det siste kommer best frem i en sang som «In and Out», som omfavner hennes sans for pop. Og som handler om å være sterk nok til å tro på kjærligheten.

I hele tatt er det flere gode popsanger her, som tittelmelodien og powerballaden «We Could Run». Singelen «Fire» er kanskje den sangen som representerer henne best sammen med «Savoir Faire».

Den første en rå, skikkelig rocker, mens sistnevnte trekker deg mot dansegulvet.

Universal Music

Én av sitt slag

Der mange artister mangler det lille ekstra, fremstår Beth Ditto som en befrielse med en stemme som fanger rommet og en personlighet som avstedkommer respekt.

Hun prøver ut ulike aspekter av sitt musikalske univers, og lykkes ikke alltid optimalt. Noen sanger, som «Love in real life» og «Lover», oppleves som transportetapper.

Derimot er «Oh La La» og «Go Baby Go» eggende glampop av beste sort. Hun klarer på sitt beste å forene så vel disco og blues, samt soul, rock og punk. Alt dynket i en popsensibilitet som er både fengende, annerledes og tidløst moderne.

Hun vil nok utfordre noen av sine gamle fans med denne solodebuten, men det får de tåle. Eller som hun synger: «I’m a Lover, firecracker, I get it from my mother’s mother».

Øyafestivalen neste

Mary Beth Patterson, bedre kjent som Beth Ditto, tok steget fra undergrunnsscenen til å bli et internasjonalt navn som spilte på de største festivalene med Gossip. Det er nå 11 år siden hun traff stort med perlen «Standing In The Way Of Control».

Trioen er historie, nå er et nytt spennende kapittel på gang i denne spesielle artistens karrière, og onsdag 9. august spiller hun på Øyafestivalen.

Fortsatt har stemmen autoritet nok, ledsaget av sterke sanger til å trollbinde.