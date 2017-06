Bruce Springsteen har vært aktivist og bidratt til omfattende pengeinnsamlinger til trengende og vært til trøst for dem som har vært rammet av naturkatastrofer, urettferdighet og fengsling, heter det i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiets begrunnelse for prisen.

Videre heter det at han har skrevet sanger om skjebnen til dem som har mistet sitt fotfeste under utviklingen av det moderne USA, og at han i ord og toner har forsøkt å beskrive effekten av 11. september 2001.

– Bruce Springsteen er en kunstner som bruker sin posisjon til å forsvare dem som trenger det. Han påpeker urettferdighet og oppmuntrer når det er mulig, sier president for Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet, Kristenn Einarsson, i en pressemelding.

Bruce Springsteen lanserte sin biografi i fjor. Det er sterk lesning.

Deles ut i Gausdal

Tidligere vinnere av prisen er Edward Snowden, forfatterne Yasar Kemal og Adonis og den norske journalisten Kristin Solberg.

For første gang skal prisen deles ut på Aulestad i Gausdal. Eiendommen, som i dag er museum, var Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og huset han og familien fra 1875 til 1910.

Les intervju med «den nye Springsteen»:

En bonus om han kommer

Utdelingen skjer 3. september, men leder for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, og administrerende direktør i Den norske Forleggerforening, Kristenn Einarsson, sier til NTB at de ikke forventer at Springsteen kommer.

– Vi vet han har et travelt program, også i september, med mange konserter. Så det får vi bare se på. Men det hadde jo vært en stor bonus om han kom, sier han.