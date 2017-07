Dagens quiz

1. Hvilket religiøst symbol finner man i det svenske flagget?

2. Hvor i Norge ligger Kongsseteren?

3. Hvilket band står bak dobbeltalbumet Exile on Main St. (1972)?

4. Hvilket Bugatti-inspirert produkt markedsføres under slagordet «Sveriges mest köpta bil»?

5. Hvilken sykkeltype forkortes gjerne MTB?

6. Hvilken kontroversiell australsk filosof står bak bøker som Animal Liberation og The Life You Can Save?

7. Hvilken berømt kunstner hadde etternavnet Lasson frem til 1888, da hun tok sin ektemanns navn?

8. Hva er det spanske navnet på det portugiserne kaller chouriço?

9. Er marihøner biller?

10. Hva er både en gammel vektenhet, en kommune i Oppland og en tresort med stor utbredelse?

Svar:

1. Et kors.

2. I Oslo (på Voksenkollen)

3. Rolling Stones.

4. Bilar/Biler (godteri formet som små biler).

5. Mountain bike (fjellsykkel).

6. Peter Singer.

7. Oda Krogh.

8. Chorizo.

9. Ja.

10. Gran.

