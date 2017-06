– Han er enormt takknemlig for alle samarbeidspartnere og publikumet i løpet av alle disse årene, sa hans talskvinne Leslee Dart på vegne av skuespilleren.

– Dette er en privat beslutning, og verken han eller hans representanter vil gi flere kommentarer om dette, la hun til.

Den 60 år gamle skuespilleren har vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle i «My Left Foot» (1989), «There Will Be Blood» (2007) og «Lincoln» (2013).

Day-Lewis gjøre en siste rolle senere i år i Paul Thomas Andersons nye film «Phantom Thread», som handler om moten i London på 1950-tallet. Det var også Anderson som regisserte «There Will Blood».