Den fødte entertainer – med rockens mest undervurderte vokal

Skarp satiriker. Sardonisk eleganse. Og en stemme som aldri er i nærheten av sure toner. Om ikke fjorårets Pure Comedy er like festivalvennlig som det glimrende andrealbumet I love You, Honeybear, skinner fremdeles Father John Misty sterkt som liveartist.

Det var med sistnevnte album Josh Tillman viste at personaen han hadde skapt, Father John Misty – filantrop og misantrop omtrent i like stor mengde – virkelig viste at han ikke lenger var en Fleet fox, men snarere kunne briljere med en vokal som var en frontfigur verdig.

Jeg kalte ham den ultimate rockestjerne etter konserten på Øyafestivalen for et par år siden, ja «mannen med alt» på en scene. Og det skal han ha; det er lite av den gnistrende karismaen som er forsvunnet på veien.

Det er fremdeles lyst i parken når han entrer scenen, kledd i signaturantrekket – trange jeans, stor dressjakke, boots, spisse selvsagt. Solbriller. Skjegget er der, og alt er som det skal. Hva som skjer på skjermen bak, er det vanskelig å se en norsk sommerkveld. Som han sier selv senere: «This is hard, partying in daylight.»

Det åpner med tittelsporet, hovedpersonen plassert foran mikrofonen med bandet i bakgrunnen. Han står der lettere henslengt, med hendende i lomma, på ryggen.

Så fortsetter det med de lyrisk tunge «Total Entertainment Forever» og «Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution». Låtene fra tredjealbumet er saktegående – mange pianoballader – med en Father John Misty med mye på hjertet.

Han reflekterer over digital avhengighet, det dystre USA, det mørke i mennesket og alt det vakre. Det kunne blitt langtekkelig live, men Tillman drar det kraftig opp med seks andre på scenen.

Vi må vente på de mer melodiøse låtene fra det han selv har kalt et «konseptalbum om en fyr kalt Josh Tillman». Men det får vi også uttelling for. Jo, bortsett fra «Chateau Lobby #4», der det blir vel gitartungt uten blåsere, som han – i likhet med en del av andrealbumets låter – virker spiller en anelse saktere enn vanlig.

Det er en intim festivalscene, mørket begynner såvidt å legge seg, og Father John Misty lyser opp på en lilla scene.

Han mestrer falsett og – spesielt i «Ballad of a Dying Man», men spesielt «True Affection» med synth er nydelig fremført, og får publikum endelig til å danse. Men han vinner dansingen og.

Mannen er den fødte entertainer – når han vil. I kveld kom det tydeligst frem i siste halvdel av konserten. Han har en vokal som fra en gud han ikke tror på, og parodierer seg selv i rollen som indierockstjerne. Eller kanskje han bare er den fyren som alltid er den kuleste på festen. Trolig. Det trekker opp når en artist tar en sigg på scenen under encorenummeret, for deretter å feste den på gitaren så han kan synge en akustisk «Holy Shit» – med rockens mest undervurderte vokal.

