Høsten 2015 gikk startskuddet for serien som nå er inne i sin aller siste uke.

Siden har det vært flere høydepunkter, og ifølge tall fra Google er dette periodene, og hendelsene, som har engasjert mest:

Uken etter at Noora fortalte Nikolai at hun kunne saksøke ham for både trusler og barneovergrep, er perioden Skam er blitt googlet mest i Norge.

I dette tidsrommet fikk ikke Noora svar fra William, etter at hun hadde fortalt ham at hun ikke visste om hun hadde ligget med broren hans.

Dette viser Googles egne tall. Disse gir en innsikt i når flest har søkt på ordet «Skam» i Norge og ellers i verden. Tallene forteller ikke noe om hvor mange som søkte, men det tidspunktet da flest søkte, får verdien 100. Har noe verdien 50, var det halvparten så mange som søkte på «Skam» på dette tidspunktet.

Andre tidspunkt mange har søkt på serien, er ved starten av den tredje og fjerde sesongen, og etter at Even løp naken ut fra Oslo Plaza.

Toppet seg i «William må svare»-uken

De samme toppene ser vi også i bruken av skam.p3.no, hvor klippene blir lagt ut stykkevis.

– Den første toppen så vi i «William må svare»-uken på slutten av sesong 2. Den andre kom i nest siste uke av sesong 3, da Isak løp ut av kirken for å møte Even. Den siste (foreløpige) toppen finner vi i første uke av sesong 4. Så blir det spennende å se om uken vi nå er inne i, slår de tidligere rekordene, sier analytiker i NRK, Håkon Lund Sørensen, til Aftenposten.

– Skam er omtalt i flere oppslag enn både Ski-VM og Tour de ski

I norske medier har serien fått mye spalteplass: Siden januar 2015 er det skrevet over 6400 medieoppslag, og spesielt fra mars 2016 tok antallet seg opp, viser tall fra Retriever.

– Disse tallene er definitivt høye til å være en norsk serie. Skam har engasjert på en måte som vi ikke ser så ofte i norske medier, sier Guro Lindebjerg, analysesjef i Retriever.

Tallene viser også at Skam er omtalt i flere oppslag enn både Ski-VM og Tour de ski ble da disse arrangementene gikk av stabelen tidligere i år.

– Norske medier har også skrevet flere oppslag om Skam enn de har skrevet om Eirik Jensen-saken, forteller analysesjefen.

Når TV-serier blir omtalt, er det ofte knyttet til handlingen, men det har også generert debatt om ulike temaer. Slike serier er ifølge Lindebjerg Flukt, Helt Perfekt og Innafor.

– Men ingen av disse har generert mer omtale enn det Skam har gjort. Det unike med denne serien er at den både har generert debatt og omtale av viktige temaer og samfunnsaspekter, samtidig som serien har generert en mengde oppslag som handler om selve suksessen.

Noora mest omtalt

Blant de ulike karakterene er det Noora som har fått mest omtale, med William og Isak på 2. og 3. plass (se faktaboks for detaljer). I mai 2016 var det 316 artikler med «Noora» knyttet til Skam, på tidspunktet da dramaet rundt henne, William og Nikolai pågikk – samt #williammåsvare.

NRK

Fakta: Omtale av karakterene i norske medier: 1. Noora – 1674 2. William – 1247 3. Isak – 1030 4. Sana – 784 5. Vilde – 645 6. Eva – 624 7. Even – 583 Omtale av navn hentet fra Skam i norske redaksjonelle medier i perioden 01.01.2015–14.06.2017. Kilde: Retriever

Skam har også gitt seerne nye begreper, som «hooke», «rulle», «føkkboy» og «lø».

– Spesielt «hooke» er blitt et uttrykk som folk i alle aldre bruker og forstår. Det er gøy at en TV-serie kan gjøre noe slikt, sier Lindebjerg.

Fakta: Omtale av «Skam-uttrykk»: 1. Rulle – 748 2. Hooke – 353 3. Serr – 256 4. Lø – 88 5. Føkkboy – 26 Fra perioden 01.01.2015–14.06.2017 Kilde: Retriever

Lever sitt eget liv på sosiale medier

Da sesong fire kom, ble emneknaggen #skamseason4 tvitret over 20.000 ganger. En fjerdedel av disse meldingene ble postet i USA.

På Facebook finnes det et hav av ulike sider og grupper for Skam-fans. Størst av dem er den offisielle, men det finnes flere forholdsvis store grupper i mange ulike land.

I Aftenpostens oversikt over grupper kan det være noen som ikke er plukket opp, ettersom de bruker et annet skriftspråk. I mange land brukes det dessuten andre sosiale medier enn Facebook.

Også på Instagram er Skam populært: I skrivende stund er over en halv million bilder blitt tagget med emneknaggen #Skam. Den offisielle norske fankontoen følges av over 124.000, og det finnes flere utenlandske kontoer som hyller serien.

43 millioner treff i Google

Søker man på «Skam» i Google, får man over 43 millioner treff. «Skam TV» gir over 12 millioner treff.

Det er uten tvil mest interesse for Skam i Norge. Googles tall viser at det deretter er i Danmark, Sverige og Island serienavnet blir søkt på mest, relativt til folketall.

Mer overraskende er det kanskje at Georgia og øya Réunion i Indiahavet ligger høyt på listen. At ordet er mye søkt på Réunion skyldes nok neppe interessen etter TV-serien - DJ Skam kommer fra øya.

Ellers er det en liten andel som søker etter serien i de fleste land i de fleste verdensdeler, med unntak av Afrika og sørlige deler av Asia. Dette kan skyldes at folk i disse landene ikke bruker Google for å søke på nettet, eller at landene bruker andre skrifttegn.

I Kina er det nemlig også Skam-feber. Til Minerva forteller blant annet en kinesisk jente at det har vært 1,81 millioner nedlastinger av tredje sesong av serien på en kinesisk nettside.

Populært lesestoff på Wikipedia

På minst 11 ulike språk er det over 100.000 som har lest Wikipedia-artikkelen om den populære TV-serien.

Dessuten gir Wikipedias analyseverktøy innblikk i hvor mange ulike skribenter som har vært inne i artiklene. Dette viser at det har vært 636 personer som totalt har vært med på å forfatte artiklene på de 14 språkene vi har tatt for oss ovenfor.