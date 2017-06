Det anerkjente musikkmagasinet Rolling Stone har satt sammen en liste over de 100 beste metallalbumene gjennom tidene. I toppen er det få overraskelser: Black Sabbath, Metallica og Judas Priest.

Litt lengre nedover listen finnes det hele fire norske representanter:

På 96. plass: Kvelertak – Meir (2013)

På 85. plass: Darkthrone – Transilvanian Hunger (1994)

På 57. plass: Emperor – Anthems to the Welkin at Dusk (1997)

På 40. plass: Mayhem – De Mysteriis Dom Sathanas (1994)

Viktigst for svartmetall

Det er godt innenfor, mener Espen Nørvåg Slapgård, redaktør i Metal Hammer Norway.

– I topp 100 skal du ha med nærmere 40–50 år med metallhistorie, det vil si to album pr. år. Norge har jo betydd mye, om ikke mest, for svartmetallen, men i hele metallhistorien er det mye som må med, som nå er på Tons of Rock-festivalen på Fredriksten festning.

Slapgård er godt fornøyd med utvalget av norske album, men i en perfekt verden skulle han hatt med Enslaveds album Isa fra 2004.

Aftenposten-journalist og metallhode Harald Fossberg mener også listen har fått med mye bra, men savner noen bidrag.

– Jeg ville muligens hatt inn Darkthrones A Blaze in the Northern Sky på listen. Det er albumet som definerte hvordan black metal skulle låte. Det slo ned som en bombe da den kom, nesten mer enn oppfølgeren, sier Fossberg. Det var altså Transilvanian Hunger, som kom med på listen.

Slått av svenskene

Svenskene har gjort det litt bedre enn oss. De har fem album på listen:

På 82. plass: Entombed – Left Hand Path (1990)

På 81. plass: Bathory – Under The Sign of the Black Mark (1987)

På: 79. plass: At The Gates – Slaughter of the Soul (1995)

På 77. plass: Meshuggah – Destroy Erase improve (1995)

På 55. plass: Opeth – Blackwater Park (2001)

Det mener Fossberg vi kanskje kan rynke litt på nesen av, selv om vi har den høyeste plasseringen med Mayhem på 40. plass.

Slapgård mener at det var som forventet.

– Med unntak av svartmetallen har Norge bidratt mindre enn Sverige i kvantitet. Da vi hadde TNT, hadde Sverige ti andre band i sjangeren, sier Slapgård, og legger til at mye av norsk svartmetall også er inspirert av den svenske.

– Svartmetallen er likevel en forholdsvis liten del av metal gjennom 50 år.

At Kvelertak er med på listen, mener han er gode nyheter. Det er Harald Fossberg enig i.

– At Kvelertak, som blander svartmetall og deathpunk, er på listen, viser at metallverdenen har ørene åpne for musikalske hybrider.