Fakta: Fjord Classics og Risør Kammermusikkfest Kammermusikkfestivaler i Sandefjord 27. juni – 2. juli, og Risør 28. juni – 2. juli.

Starten på den sommerlige kammermusikksesongen har vært anspent i år.

Etter at Risør kammermusikkfest i fjor avsluttet samarbeidet med kunstnerisk leder Lars Anders Tomter gjennom 26 år, gikk bratsjisten ut og la sin egen nye festival – Fjord Classics – på samme tid som den i Risør.

Heldigvis var ikke hevnaksjonen mer komplett enn at åpningskonsertene gikk hver sin kveld denne uken.

Les også denne om konfliktene:

Ble vraket, starter egen festival i samme sommeruke

Tomter i sitt ess

I Sandefjord tirsdag var det åpenbart at den halvstore byen ikke kan by på den samme festivalstemningen som tette, idylliske Risør. Men byen har to flotte konsertkirker, og festivalen glimrende musikere.

I åpningen spilte Lars Anders Tomter selv Rebecca Clarkes sonate for bratsj og klaver med sin makker, den fantastiske kammerpianisten Kathryn Stott. Med det var tonen satt for festivalens kretsing rundt året 1900 og brytningene tidlig i forrige århundre: mellom romantikk og ekspresjonisme, skjønnhet, frigjøring og galskap.

Annamaria Kowalsky

Her er Tomter i sitt ess, og det samme er musikerne ellers: Škampa-kvartetten spilte Leoš Janáčeks «Intime brev» med et kammermusikalsk dragsug av de sjeldne, og Ernest Chaussons «Chanson Perpetuelle» ble utsøkt med sopran Ruby Hughes’ klare, tekstnære og samtidig nesten instrumentale syngemåte.

Senere kom Arnold Schönbergs klassiker Pierrot Lunaire med tydelige Tora Augestad i spissen, og Igor Stravinskijs Suite Italienne, rufsete stilig spilt av fiolinist Tai Murray og pianist Christian Grøvlen.

Legg til forsidebildet på programmet som angir årets tema – «Livets dans» av Edvard Munch – så både ser og hører man konturene av en festival i Tomters sjelegranskende ånd. Det kan bli bra, det.

Stort historisk spenn

Mens Fjord Classics kretser om ett århundreskifte, spenner Risør kammermusikkfest buen lenger i tid enn noen gang. På åpningskonserten strakk den seg fra Trio Medievals kyndige formidling av vokal kammermusikk fra 1200- og 1300-tallet til Bjørn Skjelbreds stemningsfulle «Still Waters» fra 2013. Lavmælt tolket av Tom Ottar Andreassen på bassfløyte og ingen ringere enn den nye festivalsjefen Eirik Raude på marimba.

Raude har, med kunstnerisk leder Enrico Pace, på rekordtid satt sammen årets festprogram, etter at det så skummelt ut i fjor. Men med Raude inne kunne Risør ønske velkommen med sin umiskjennelige atmosfære og et usedvanlig variert program.

Sprikende, kunne også man si, men det er mer fristende å si at det lyser av vilje til å friske opp.

Liv Øvland

Les også intervju med Risørs festivalsjef. Han har lovet eksperimenter.

Liv Øvland

En lek med klassisk

I den ene enden; for første gang kom et spesialisert tidligmusikkensemble til Risør, Concerto Copenhagen. De briljerte i musikk på alder med kirken vi satt i, fra 1647: Lekre saker av Dario Castello, småsprø Heinrich Ignaz Biber og deilig sentimentale Henry Purcell.

Som en kommentar fra nyere tid spilte Enrico Pace transkripsjoner av Bach-koraler på moderne flygel, og virtuose Kristóf Barati Franz Schuberts lied «Erkönig» i en versjon for solo fiolin. Med Mahlers klaverkvartett i a-moll med Pace og et knippe lysende strykere ble kvaliteten på det gamle repertoaret mer enn godkjent.

I den andre enden kom altså Skjelbreds unge stykke – og senere på kvelden: pianist og komponist Erlend Skomsvolls underholdende lek med klassisk, jazz, kabaret og popmusikk, sammen med årets sammensatte «festivalband» – Laban Orchestra.

Neste år blir det ny kunstnerisk leder i Risør. Se hvem her.

Foryngelse og nostalgi

Risør Kammerfest har fordelen av å prøve ut nye ideer i etablerte rammer. De viderefører opplegg for barn og unge, prøver ut små huskonserter hjemme hos folk, spiller mer musikk av kvinner og nålevende komponister enn noen gang og kan komme til å bli skikkelig forynget de neste årene.

Fjord Classics, på sin side, står frem med en dypt følt nostalgi – som kan være tiltrekkende nok. Men fra nå er det egentlig liten grunn til å sammenligne de to festivalene – de kommer til å leve ulike liv, og det bør være rom for begge.