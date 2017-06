Han har ledet bandet gjennom dopmisbruk, bitre konflikter og mye ståhei

Fleetwood Mac har i mange tiår vært et av klodens mest omtalte band – og har en legendarisk historie med mye dopmisbruk, kjærlighetskonflikter og store utskiftninger.

Fakta: Mick Fleetwood Født 24. juni 1947 i Cornwall, England. Trommeslager. Startet Fleetwood Mac i august 1967 sammen med Peter Green. Den gangen var de et rent bluesband. Green hoppet av i 1970. De neste fem årene var Fleetwood preget av en rekke utskiftninger og stilskifter. I den perioden flyttet også stammen av bandet til Los Angeles. Radarparet Stevie Nicks og Lindsey Buckingham ble med Christine McVie, John McVie og Mick Fleetwood i 1975. Deres første album, «Fleetwood Mac» (75), toppet hitlistene i USA og solgte kjapt over fem millioner eksemplarer. Bandet ble kjent for sine eksesser og enorme kokainforbruk, og innspillingen av albumet «Rumours», ble en legendarisk affære. Det hjalp ikke på at kjærlighetsforholdene mellom John McVie/Christine McVie og Lindsey Buckingham/Stevie Nicks røk i prosessen. Fleetwood Mac har ikke gitt ut et nytt album siden «Say You Will» i 2003. Deres siste verdensturné ble avsluttet i 2015. Bandet skal gjøre to store konserter i USA til høsten. Lindsay Buckingham og Christine McVie ga ut et duoalbum denne måneden. Der trommer Mick Fleetwood på flere av låtene.

Warner Bros.

Nå har bandets eneste faste medlem i alle epoker, Mick Fleetwood, skrevet bok om startfasen.

– Viktig historie å fortelle

Trommeslageren er avbildet på coveret til et av tidenes mestselgende album, «Rumours» (40 millioner eks.).

Selv om denne platen kom ut så tidlig som i 1977, var «Rumours» faktisk Fleetwood Macs ellevte album.

– Derfor er denne historien så viktig å fortelle, sier Fleetwood.

70-åringen er bokaktuell med «Love That Burns–A Chronicle of Fleetwood Mac» på prestisjeforlaget Genesis – en «kaffebord»-bok som reflekterer bandets essensielle periode fra 1967 til 1974, før de ble legendariske og mye omtalt som det mest kokainbefengte bandet i rockehistorien.

Fleetwoodfans.com

I den første tiden ledet gitargeniet Peter Green troppene. Han fikk etter hvert store mentale problemer, blant annet etter å ha eksperimentert med LSD. Men originallåtene fra den tiden – «Oh Well, «Black Magic Woman», «Albatross», «Man of the World», «Rattlesnake Shake», «Stop Messin’ ’Round», for å nevne noen – er blitt eviggrønne bluesklassikere.

– Vi var et bluesband, inspirert av helter som Buddy Guy og mange andre. Det som vi drev med den gangen, er ufattelig forskjellig fra det Fleetwood Mac som kom senere. For utenforstående ser det garantert rart ut at det er det samme bandet som ga ut disse platene, men for meg, som var midt inne i det, virker det som en naturlig utvikling, sier Fleetwood når vi møtes eksklusivt under bransjefesten South By Southwest i Austin, Texas.

Svoger til George Harrison

Kjempen på én meter og 95 centimeter er den eneste som har vært medlem i Fleetwood Mac fra den spede begynnelsen. Og mange mener han har vært det nødvendige limet for å holde bandet sammen. For det har vært nok av turbulens, for å si det mildt.

– Det er flere ganger vi lett kunne blitt oppløst, men jeg har alltid villet gå fremover. «La oss prøve dette», er blitt et mantra. Da Peter Green sluttet i 1970, var det virkelig vanskelig. Han var en bauta. Men vi klarte å overleve, utrolig nok. Og siden ble det flere og flere forandringer. Det ble nærmest en vane å gå videre til nye kapitler. Plutselig var vi med det som mange kjenner best som Fleetwood Mac, med Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, sier Fleetwood smilende.

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

I dag er det 50 år siden Fleetwood Mac ble stiftet. Men han påstår at det ikke var meningen å gi ut en jubileumsbok. Det at svogeren, Beatles-legenden George Harrison, gjorde noe lignende for forlaget Genesis i 1980, ble en tidlig inspirasjon.

– Det tok dessverre noen år før jeg fikk ut fingeren.

– Du har jo skrevet noen selvbiografier?

– Den første var ikke særlig god. Jeg var altfor full da den ble skrevet. Den andre var bedre. Det var den som fikk meg til å reflektere over karrieren. Jeg synger ikke. Eller skriver låter. Jeg er en musiker, spiller trommer. Bøkene blir på en måte min sang.

– Er du litt inspirert av Rolling Stones-bassist Bill Wyman, som virkelig har tatt vare på alle slags minner og bilder?

– På en måte. Men har er langt mer avansert enn meg. Jeg skulle ønske at Bill delte enda mer, for han har lagerhus fulle av Stones-greier, sier Fleetwood smilende.

Prøvde å gjenforene

Han kaller boken for «volume one». Som betyr at det gjerne kan komme en oppfølger som handler om dagens Fleetwood Mac, som kom sammen i 1975 og har solgt hundre millioner album. Også disse årene har vært preget av utskiftninger og konflikter, med Fleetwood som en konstant faktor.

NTB

– Fleetwood Mac er ikke som andre band på grunn av stilskiftene og de mange medlemmene. I Europa kjenner de til bluesperioden med Peter Green. Det gjør de knapt i USA. Derfor er en slik bok viktig.

– Har du kontakt med Peter Green?

– Nei. Jeg så ham spille i England for en del år siden, men han er ikke interessert i å ha kontakt med noen. Han er veldig privat og har mange utfordringer. Det er også riktig at jeg prøvde å gjenforene originalbandet tidlig på 2000-tallet, men det var en umulig oppgave. Et annet medlem, Danny Kirwan, er blant annet helt ute å kjøre. Dessverre, sier Fleetwood.

Startet tilfeldig

Han, bassist John McVie og Peter Green var opprinnelig medlemmer av legendariske John Mayall & The Bluesbreakers. Det var en gave fra Mayall selv som førte til at Fleetwood Mac så dagens lys.

– Han kjøpte studiotid til hos slik at vi kunne leke litt. Det var aldri meningen å forlate bandet hans. Vi spilte inn noen instrumentaler. Lydteknikeren spurte Peter Green hva han skulle kalle den ene låten. Peter sa: «Kall den Fleetwood Mac». Det bare kom spontant ut. Peter var utrolig uegoistisk. Han kunne vært en Eric Clapton, men ønsket å spille i band og ga oss like mye kredit.

TT / NTB scanpix

– Hvordan vil du sammenligne ham og dagens bandleder, Lindsey Buckingham?

– De er veldig forskjellige som gitarister og typer. Peter var mye mer en bandleder enn Lindsey, faktisk. Det eneste like er at begge er unike. Når jeg ser tilbake, er det jo bluesperioden til bandet som formet meg som både menneske og musiker. Peter Green pushet oss alltid fremover. Alt måtte komme fra sjelen. Det var en fantastisk skole. Min oppgave senere er blitt å lage en scene der de forskjellige musikerne kunne få utfolde seg. Det er derfor vi har overlevd, med å være sjenerøse, mener Fleetwood.

Bodde i Norge

Dagens utgave av Fleetwood Mac hadde for mange år siden «Oh Well» på spillelisten. Men trommisen vet ikke helt om den vil komme inn igjen på neste verdensturné, i 2018.

– Lindsay forslo faktisk for meg og John McVie at vi kunne gjøre «Oh Well» sist vi spilte i London. Jeg angrer litt på at jeg ikke insisterte mer. Men jeg spiller jo låtene i andre sammenhenger. Jeg bor på Hawaii og eier en restaurant der. En nabo av meg, Steven Tyler (Aerosmith), er ofte innom. Da drar vi gjerne «Oh Well» og «Rattlesnake Shake» på scenen. Alle elsker de gamle låtene, sier Fleetwood og smiler.

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

Det ikke alle vet er at Fleetwood faktisk bodde i Norge i tre år, på 1950-tallet.

– Min far var pilot og jobbet for Nato. Vi bodde på Kolsås i Oslo og i Trondheim. På den tiden snakket jeg flytende norsk, men i dag er jeg helt blank.

– Har du kontakt med noen fra den tiden?

– Nei. Men da bluesbandet mitt, Mick Fleetwood band, holdt konsert i Norge for en del år siden, var det en avis som sporet opp en barndomskamerat, Lars. Vi møttes og hadde det kjekt sammen. Han var blitt lærer. Jeg har alltid likt Norge. Folk er veldig åpne og direkte, sier Fleetwood.