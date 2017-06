Her er 9 lure måter å få mer ut av Aftenposten-abonnementet ditt på

Hver dag gjør vi i Aftenposten vårt beste for at våre over 200.000 betalende abonnenter skal få mest mulig ut av avisen.

Denne sommeren står vi på terskelen til en ny, digital fremtid: Samtidig som vi alltid vil gi deg overblikket over dagens viktigste saker, vil vi snart gi alle våre abonnenter og trofaste lesere bedre tilpassede forsider og tjenester.

Abonnentene våre kan i løpet av året også se frem til flere nyskapende produkter og invitasjoner til spennende arrangementer.

Er du ikke abonnent? Det er enkelt å prøve.

Den største fordelen for abonnenter er selvsagt fri tilgang til alle våre artikler, fra reportasjene i A-magasinet til nyhetssaker og dødsannonser.

Jo mer du leser avisen, jo mer får du igjen for pengene.

Så hvordan får du mest ut av Aftenpostens digitale tjenester? Her er ni måter du kan få mer glede ut av abonnementet ditt.

1. Last ned appene våre på telefonen

Den beste Aftenposten-opplevelsen på mobil får du om du laster ned våre gratis applikasjoner i Itunes eller Google Play.

Med Aftenpostens nyhetsapplikasjon (Itunes / Google Play) kan vi blant annet varsle deg når det skjer store og viktige hendelser i Norge eller rundt om i verden.

Vi jobber nå hardt med å lage bedre apper som gir et enda rikere, mer relevant og sømløst produkt. Følg med utover høsten!

Her har du en enkel guide for å komme i gang med våre digitale løsninger.

2. Del abonnementet ditt med noen i familien

Aftenposten-abonnementet ditt kan fritt deles med andre i familien, bare klikk her. Så oppgir du e-postadressen til den i husstanden du ønsker å dele digital tilgang med. Vedkommende får da en mail, og ved å følge instruksene i denne mailen opprettes det brukernavn og passord til Aftenposten.

3. Ligg et hestehode foran med vårt eksklusive 6'ervarsel

Ingen kjenner Oslo – og byens spisesteder – bedre enn Aftenposten og våre kritiske restaurantanmeldere. Abonnenter har fri tilgang til Oslobys omfattende restaurantguide.

Er du lei av at restauranten allerede er fullbooket når du leser den knallgode anmeldelsen? Med vårt sekservarsel for abonnenter får du beskjed når en toppkarakter er underveis – før alle andre.

4. Følg temaene og skribentene som interesserer deg mest, og la oss varsle deg når det skjer noe

I strømmen av digitale nyheter er det ikke alltid lett å fange opp når et tema du liker, en journalist du følger eller en sted du er spesielt interessert i blir omtalt i avisene.

Ved å følge våre emneordsknagger eller kommentatorer og spaltister gir vi deg beskjed når vi har publisert en relevant sak for deg.

5. Les papiravisen kvelden i forveien

Hver kveld klokken 22.00 publiserer vi hele neste dags papiravis i elektronisk format. Enten du leser på PC, telefon eller nettbrett kan du lese avisen digitalt akkurat slik papiravisen forlater vårt trykkeri i Nydalen. Se etter applikasjonene i Itunes eller Google Play.

Nå som de fleste har databruken i EU-området inkludert i mobilabonnementet trenger du heller ikke bekymre deg for hvor mye data du bruker når du bruker ap.no eller vår eAvis når du er på reise.

Er det eldre aviser du gjerne skulle lest om igjen? Abonnenter har fri tilgang til vårt arkiv tilbake til 1860!

6. Få de viktigste debattene på nyhetsbrev

Vår debattredaktør Erik Tornes gir deg et utvalg av debatter det er verdt å følge med på i et hendig nyhetsbrev.

Om du er interessert i vin, kan vi anbefale Aftenposten og Ingvild Tennfjords vinklubb – abonnenter kan også fordype seg i alt vi tidligere har skrevet om valg og smak av vin.

7. Bli med på et event!

Vår prisbelønte arrangementsavdeling lar deg oppleve journalistikken på nært hold og ønsker å gi deg påfyll av kunnskap på viktige samfunnsområder. Vi byr på teknologioversikt, klima- og utenrikskonferanser, spennende menneskemøter, kulturelle eller smakelige opplevelser. Som abonnent får du alltid rabatt på inngangsbilletten. Ta en titt på vårt event-tilbud her.

8. Nå kan du også lytte til Aftenposten

Våre redaktører og journalister lager hver uke smarte og underholdende podkaster om alt fra norsk politikk til sport.

9. Få gode tilbud og rabatter

Abonnenter på Aftenposten får tilgang til en lang rekke spesialtilbud og rabatter gjennom A-kortet, vår fordelsordning. Våre abonnenter får rabatt på eksotiske ferier, konserter, idrettsarrangementer og designprodukter.

Se hva du kan oppleve med A-kortet her!

Og til sist: Har du fått med deg disse sakene – som bare er for abonnenter?

Har du tilbakemeldinger eller ønsker til oss? Våre journalister er bare et museklikk unna – og vi setter pris på å høre fra våre abonnenter. Klikk på navnet for å sende e-poster til oss, så kan vi sammen utvikle journalistikk som betyr noe for deg og våre andre hundretusener av lesere.