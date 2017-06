KK og Nettavisen felt i PFU for Tomine Harket-intervju

Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

KK.no brøt god presseskikk med omtale av en ny kampanje for Max Factor, presentert som et intervju med Tomine Harket.

Det slo Pressens Faglige Utvalg fast i tirsdagens møte, etter klage fra Filter-redaktør og engasjert mediebruker Harald Klungtveit.

I samme møte ble Nettavisen også felt for en lignende artikkel på Side2.no.

Nettavisen fikk imidlertid kritikk, den mildere formen for fellelse. Dette ettersom de i litt større grad hadde forsøkt å gjøre leserne oppmerksom på at innholdet ikke var fra et eget intervju

Nyhetene ble begge steder presentert som et intervju med Harket, som var en del av Max Faktor-kampanjen. I praksis var intervjuet hentet fra en pressemelding fra kosmetikkselskapets PR-byrå.

KKs omtale ligger fortsatt på nett, men er i ettertid blitt utvidet med egne intervjuer. Det er artikkelen slik den forelå på publiseringstidspunktet som er innklaget og nå felt.

– Fortalte ikke hvor det var hentet

Utvalget har konstatert at mediene selvsagt kunne omtale dette, og understreker at publiseringene virker å være gjort ut fra uavhengige redaksjonelle vurderinger.

Begge medier har også gjort flere endringer og tatt bort deler av intervjuet.

Men utvalget slår fast at KK ikke i tilstrekkelig grad fortalte hvor intervjuet er hentet fra, og derfor blir de felt for brudd på Vær varsom-plakatens 2.7, om «ukritisk videreformidling av PR-stoff».

–Forstår ikke at det er PR-stoff

Det er altså her Nettavisen felles litt mildere, fordi de i noen grad har gjort det klart at dette ikke var et intervju med en journalist. Men fortsatt kom det ikke klart frem hvor dette faktisk kom fra.

– Det fremstår som at en journalist har skrevet det, og slik var det jo ikke, uttalte PFUs nestleder Anne Weider Aasen om KKs publisering.

– Vel beleste lesere forstår ikke umiddelbart at dette er PR-stoff. Redaksjonen forstår at dette er litt «skammelig», og så forteller de ikke om det, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Og utvalgsmedlem Nina Fjeldheim sa det slik:

– Jeg skjønte ikke at dette ikke var et intervju som KK hadde gjort. Dette er en reklamekampanje som har fått spalteplass.

