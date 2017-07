Ketil Bjørnstad med fire nye verk: – Jeg er en lat person

Valdres. Fjæreheia. Lofoten. Og ca. 800 kommende romansider om 1980-tallet: Hvor er det Ketil Bjørnstad ikke er, denne sommeren?

– Hallo? Ja? Aftenposten, sa du? Så hyggelig, da!

Forestilling i et steinbrudd

– Det vil vise seg, Bjørnstad. Vi ringer nemlig på vegne av vår nye sommer-intervjuserie.

– Spennende. Når startet den?

– I grunnen starter den her og nå. Komponisten, musikeren og forfatteren er i Kristiansand, Norges egen juli-hovedstad?

– Ja visst. Selve forestillingen settes opp i Fjæreheia Amfi, rett ved Grimstad. Det fantastiske steinbruddet der, med sin sterke, særegne atmosfære, er en av de fem faste scenene til Kilden Teater her i Kristiansand.

– Hva skjer i disse sommer-berømte omgivelser i år?

– Akkurat nå vi er vi i innspurten med Terje Vigen, en musikal som urfremføres tirsdag kveld. På utendørsscenen i Fjæreheia står 50 medvirkende. Alle er i toppklasse og på et så høyt nivå at jeg virkelig blir rørt. Bokstavelig talt spiller vi noen steinkast fra graven til Terje Vigen; dét er jo sterkt i seg selv. Det var graven der som ga Henrik Ibsen inspirasjon til det berømte diktverket om havet, om menneskene, om ondskap, hevn, forsoning – ja, om livet på sitt mest intense.

Ny roman i oktober

– Hør nå. Del tre av din nyeste romansyklus, i seks bind – og om like mange tiår – står på Aschehougs utgivelsesplan for oktober. Hvordan rekker selv Ketil Bjørnstad å skape en hel Ibsen-musikal samtidig?

– For å si det sånn: Terje Vigen har jeg holdt på med i nøyaktig 28 år. Alt begynte med at jeg komponerte musikk til Victor Sjöströms mesterlige stumfilm, fra 1917. Under arbeidet den gang bodde jeg på Sandøya, her på Sørlandet, hvor jeg var omgitt av havets lyder. Filmen sendte meg rundt i verden, til en rekke festivaler. Da Birgit Amalie Nilssen, instruktøren, i fjor ringte om Terje Vigen som musikalsk sceneforestilling, var forespørselen nesten for god til å være sann.

Fakta: Ny musikal fra Ketil Bjørnstad. Og mye mer! I morgen urfremføres «Terje Vigen – en musikal», med toner av Ketil Bjørnstad (65). Komponisten sitter selv ved flygelet under samtlige forestillinger, fra 4. til 12. juli.

Musikken er et bestillingsverk fra Kilden Teater og instruktør Birgit Amalie Nilssen. 50 utøvere medvirker på utendørsscenen i Fjæreheia.

15. juli urfremfører Ketil Bjørnstad og Marianne B. Kielland verket «Lofotoratoriet» i Lofotkatedralen.

Et annet nytt verk, skrevet for Guro Kleven Hagen, ble urfremført i Valdres i forrige uke.

– Puh. Ca. 800 romansider, nå om 1980-tallet: Også det prosjektet går greit?

– Jeg er midt i korrekturen. Man kan si at jeg har hatt et krevende arbeidsår, kanskje. Samtidig er det å få oppdrag i dagens Kultur-Norge et privilegium i seg selv. Og det er alltid et enormt privilegium å få tonesette store mestere. I handling, rytme, skildring er Terje Vigen fryktinngytende, på så mange måter. Dermed må jo det musikalske uttrykket også ha masse kraft og trøkk. Forestillingen har rockete passasjer, med fullt band, enkle skillingsviser og klassisk inspirert musikk. Mitt ønske er å blande elementene i en melodisk og rytmisk helhet.

– Egentlig er jeg lat

– Vår nye intervjuserie har ett fast spørsmål: «Hva gjør du i sommer, sånn ellers?» I herr Bjørnstads topp-travle tilfelle: Svaret er vel gitt. For lengst.

– Nå må jeg få be, så pent som jeg kan, om at du ikke overdriver eller vektlegger feil: Egentlig er jeg en lat person. For mange mennesker kan den beste ferien være å jobbe hardt. Fra Terje Vigen drar jeg rett til Kabelvåg og en urfremførelse i Lofotkatedralen. Der skal det være en svær, klassisk festival med Leif Ove Andsnes, Engegårdkvartetten og andre store navn.

– Etter ca. 50 bøker og omtrent like mange egenkomponerte album: Hva er Bjørnstads rolle, der oppe?

– Du, i et par år har jeg holdt på med noe som rett og slett heter Lofotoratoriet. Tekstene er av nordnorske forfattere og diktere. Oratoriet skrev jeg spesielt for Marianne Beate Kielland. I mine ører er hun den beste mezzosopranen vi har.

– Ifølge avisen Valdres: Senest i forrige uke urfremførte pianist Bjørnstad og fiolinist Guro Kleven Hagen en komposisjon – av Ketil Bjørnstad?

– Fikk du med deg dét? Så moro, så hyggelig. Guro er en musiker i verdensklasse; hun og jeg har noen planer videre. Hvis du skulle få noe ut av babbelet mitt, må du gjerne la være å nevne de planene. Faktum er at jeg er en lat person. Virkelig!

