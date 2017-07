Kong Harald om Sonjas nye kunsthall: «En gave til alle, for fremtiden»

Klokken 11 onsdag kan hvem som helst få næroppleve monarkens egen 80-årsgave til landets førstedame:

Det nye, permanente kulturanlegget i Dronningparken ble innviet tirsdag formiddag, på fødselsdagen til dronning Sonja. Den seansen var lukket. Fra og med onsdag, derimot, er KunstStallen, som denne del av slottsbygningene nå heter, åpen for absolutt alle.

Det er kongen personlig som står bak ombyggingen av Slottets gamle staller til en permanent kunsthall.

Historisk utvidelse

Under pressevisningen tirsdag ble det poengtert at hallen kan brukes til utstillinger, konserter, foredrag og annen kulturell aktivitet. Hvert år fremover skal stallen holde åpent fra og med mars til og med desember.

Dermed har kongehusets kulturtilbud fått en historisk utvidelse: Selve kongeboligen, samt lystslottet Oscarshall på Bygdøy i Oslo, holder kun åpent i sommersesongen.

I første omgang byr Dronning Sonja KunstStall på to publikumsrettede aktiviteter:

Kuratert stjernehimmel

En utstilling av 164 grafiske verk, laget av 166 norske kunstnere. Bildene er en bursdagsgave fra organisasjonen Norske Grafikere og kunstnerne selv, til både dronningen og det nye kulturanlegget.

En digital billed- og musikk-installasjon bygget rundt dronning Mauds fotoalbum. Også flere av antrekkene til kong Haralds farmor er digitaliserte. Alt vises frem i enden av KunstStallen, inne i et tårnrom som ruver 10 meter inn i en kuratert stjernehimmel. Installasjonen er en gave fra Regjeringen.

De gamle stallene, som opprinnelig hadde plass til 38 hester, sto ferdig samtidig med kongeboligen, i 1849. Bygningen er tegnet av slottsarkitekt Linstow, og tilhører det samlede slottsanlegget i Oslo sentrum.

– Blir stående for fremtiden

Allerede i høst fikk dronning Sonja vite om gigant-gaven, slik at hun selv har kunnet være med på å utforme den. Først tirsdag ble det kjent hva kong Harald sa under forhåndsoverrekkelsen:

Fakta: Nytt kulturtilbud Dronning Sonja KunstStall ligger nederst i Dronningparken, med ny inngang fra Parkveien. Bygningen er tegnet av slottsarkitekt Linstow og regnes som en del av slottsanlegget. Hoffet gir nå ut en hel bok om stallen. Åpningstid i sommer og høst: Kl. 11 - 17, mandag til og med søndag. Billettpris: Kr. 100 for voksne, gratis for barn under 12 år. Utstillingene kan kombineres med omvisningene inne i Slottet. Kombinasjonsbillett koster kr. 200. Skulpturen av dronningen, i tur-positur, står nederst i Slottsparken, ved inngangen midt i Parkveien.

– Du skal få skape det i din ånd, utvikle det til det galleriet du ønsker det skal bli. Vi har fått tillatelse til å åpne det for publikum, med direkte inngang fra Parkveien, og det skal høre inn under Åpent Slott. Og det vil bli stående for fremtiden – lenge etter oss begge, uttalte kongen blant annet.

– Vokser frem økt forståelse

Dronningen selv har vært rørt over KunstStallen fra det øyeblikket hun fikk høre om den. I takketalen bemerket Hennes Majestet:

– Jeg synes å registrere at det endelig er i ferd med å vokse frem en økt forståelse for kunsten og kulturens betydning på mange områder i samfunnet. Og det gleder meg stort! Jeg håper publikum vil støtte opp om denne sjenerøse gaven. Jeg for min del kan love at KunstStallen skal bli flittig brukt, poengterte dronningen.

Gispende turister

Skulptur-avdukning, innvielse av kongelige kunsthall - med alle Norges kongelige midt ute blant folk: Særlig blant utenlandske tilreisende vakte festlighetene i Slottsparken himlende oppsikt. Direkte fra Paris, på Oslo-ferie, gispet Bettina Antoine:

– Jeg tror ikke hva jeg ser. I Frankrike kunne noe lignende aldri ha skjedd. Plutselig står jeg noen få meter fra Norges konge og dronning!

– Hva skjer i Paris når statsoverhodet viser seg offentlig?

– Viser seg? Vi kommer aldri nærmere vår president enn en kilometer. Minst!

