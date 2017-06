Landets største kunstnerkollektiv med over 50 atelierer har holdt til i et tidligere hospits i Nordre gate i Oslo. 1. juli er det slutt. Husene rives.

Påfuglen får nytt hjem hos Olav Thon, i lokaler som står tomme i påvente av rehabilitering.

Åpent hus og bakgård

Rolf Øhman

Rundt 5000 mennesker er ventet innom hus og bakgård innom når oppholdet avsluttes med et heidundrende event til helgen. Det er fargefest hele uken, klasse 4C fra Grünerløkka skole har vært innom og malt på en garasje. – Vi har hatt kunstuke og lært om gatekunst, så det er kult å få komme hit og male på veggen, sier lærer Truls Eldnes Johansen.

Rolf Øhman

– Det blir alt fra auksjon til musikk fra både liveband og DJ på garasjetaket. Mat fra foodtrucks. Det er gratis og åpent for alle, men ved inngangen tar vi gjerne imot en aldri så liten donasjon til kulturhusets virksomhet. Dette koster jo, sier gründerne Ask Rosseland og Torstein Knutson.

Mangel på rimelige atelierer

Rolf Øhman

De to initiativtagerne så behovet for rimelige kunstneratelierer i hovedstaden og satset på en ny levevei og – måte. De fikk leie lokalene til lav pris og gjøre dem levelige for utleie til kunstnere og kulturgründere, mens utbyggeren Aspelin Ramm arbeidet med å planlegge oppføring av nye boligblokker med 40 leiligheter på tomten.

Rolf Øhman

Inntil nylig så det ut til at Påfuglen måtte stå på bar bakke en tid – etter å ha kontaktet alle eiendomsselskaper i byen og sett på minst 30 uegnede lokaler de kunne få leie rimelig før de skal rives, rehabiliteres eller bygges om.

Flytter til Thon i Torggata

Rolf Øhman

– Hva skjer nå?

– Det ble nettopp klart at vi flytter til Torggata 26 og 28, til sentrale og gode lokaler som har rommet Statsbygg og UDI. De skal senere rehabiliteres og leies ut til andre enn oss, forteller Torstein Knutson.

Det store lokalet – 3300 kvadratmeter over fire etasjer med 190 rom – får atelierer med høyere standard og muligens litt høyere leie enn på Løkka. Der har gjennomsnittlig månedsleie vært 3800 kroner.

Ny nettside

Rolf Øhman

– De fleste kunstnerne herfra blir med på lasset, og vi har rundt 100 på venteliste. Trolig søker kunstnere fra Grünerløkka lufthavn til oss mens deres lokaler pusses opp med pengestøtte fra kommunen, og vi tar kanskje inn nok et kollektiv, forteller Ask Rosseland.

De har nettopp lager en ny nettside, kønst.no, og der kan kunstnere melde sin interesse for atelierplass.

I Nordre gate vi hatt tilhold i nøyaktig ett år, og fått det hele til å gå rundt. Nå ønsker vi et lengre perspektiv for alt vi har å gjøre, sier daglig leder Torstein Knutson.

Tenker nytt

Rolf Øhman

De to driverne har ideer om alt fra delingsøkonomi til reklametricks og tar initiativer som kobler kunstnere til næringsvirksomhet, samler fagfolk til individuell og felles nytte og har mange planer for fremtiden.

– Vi driver todelt virksomhet. Utleie av rimelige atelierer og studioer tjener vi ikke penger på. Det gjør vi på arrangementsdrift og næringsrettede tiltak som vi kobler kunstnere eller andre fagfolk til, sier Rosseland.

Rolf Øhman

– Modellen med delingsøkonomi funker. Vi tester den både her og der. For eksempel har vi overtatt et stort, nytt kjøkken i Pilestredet, leid det ut til fem kokker med hver sitt konsept og firma. De sysselsetter asylsøkere. Vi sørger for at alle går bra sammen og får fordeler av stordrift uten at det faktisk er stordrift, forteller Knutson.

Driver idéskaping og kontaktformidling

Rolf Øhman

De to kobler folk sammen og skaper næring, kanskje med ny teknikk som utvikles på huset. Brorparten av inntektene skal gå til kunstnerne bak.

– For eksempel har én av dem laget et flott surfebrett i tre – med fot – til en reklamefilm for Norsk Tipping, med eventbyrået JCP som mellomledd. En fyr skal stå med virtual reality-briller og se palmer og høre susen mens han surfer på gulvet her. Vi har flere store eventlokaler og flott utstyr som gjør oss i stand til å skape mye forskjellig, sier Rosseland.

De leverer kunst til næringsbedrifter i Oslo. Kunst som skal på vandring til kontorer rundt i verden. Bestillingsverk til innredere. Dette er aktiviteter som bare vokser mellom hendene på de to gründerne.

Samarbeidsprosjekt mot tagging

Rolf Øhman

Nå har de et prosjekt med Oslo kommune, som de håper kan forebygge tagging:

Påfuglen skal lage et 25 meter langt mosekunstverk til Forskningsparken T-banestasjon. Det går en betongvegg langs Gaustadbekken, hvor det er bygget laksetrapp. På den skal verdens største forskere portretteres i mose.

– Lykkes dette, skal vi kanskje også dekorere Oslo kretsfengsel. Vi lager delingskunst for å gjøre byen finere, sier Ask Rosseland.

– Med mer midler kunne vi sikkert utrettet mer på flere måter, men skrive søknader om pengestøtte til noe har vi altså ikke gjort, legger han til.