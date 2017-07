Marcus og Martinus: – Vi lever drømmen vår på grunn av fansen

– Vi har det så utrolig bra, vi har tenkt på denne konserten hele tiden, forteller en svært energisk Martinus.

Aftenposten møter popduoen backstage før den store konserten under dagsfestivalen Oslo Sommertid, hvor de er hovedartister.

Over 35.000 mennesker er ventet til festivalen, det er et folkehav kun a-ha av norske artister har hatt i Norge.

– Det er helt sykt å tenke på! Dette kommer til å bli uforglemmelig, sier Marcus.

Monica Strømdahl

Å stå foran fans å synge betyr energi for de to 15-åringene.

– Det har vært konserter hvor jeg har hatt vondt i hodet på forhånd, men da jeg kommer på scenen blir jeg møtt av energien fra dem som hyler. Ofte tenker man at høye lyder ikke går bra overens med å ha vondt i hodet, men det er ikke slik med dem, sier Marcus før broren skyter inn:

– Vi er så takknemlige for dem, og veldig glade i dem. Vi lever drømmen vår på grunn av fansen.

Marcus og Martinus går på scenen cirka klokken 19.45 søndag kveld. Aftenposten anmelder konserten.

Fakta: MARCUS OG MARTINUS Eneggede tvillinger fra Trofors i Nordland, født 21. februar 2002.

Ble oppdaget av musiker Nissa Nyberget som barn da de sang på scener i Thailand.

Vant norske MGP jr. i 2012 med den selvbiografiske låten «To dråper vann».

Fikk en hit med «Elektrisk» i 2015, ga ut debutalbumet Hei og ble nominert til tre spellemannpriser.

Har slått gjennom i hele Norden, og selger ut arenaer som Globen i Stockholm.

Annetalbumet Together kom i 2016, etter at guttene skiftet til tekster på engelsk.

Kåret til Årets Spellemann i januar i år.

Tusenvis av likes og kommentarer

Det er ikke bare på konserter de to barnestjernene fra Trofors i Nordland er populære: På sosiale medier har de flere hundre tusen fans.

– Med sosiale medier er det mye lettere å ha kontakt med dem. Vi kan legge ut bilder eller videoer fra hverdagen vår, og så ser de det på YouTube, appen musical.ly eller på Instagram – hvor vi poster mest.

Under intervjuet med Aftenposten bestemte brødrene seg for å teste hvor mange linkes de får i løpet av ett minutt.

Resultatet:

3100 likes på 60 sekunder og flere hundre kommentarer.

2 timer senere har innlegget fått 70.000 likes, og flere tusen kommentarer.

– Det er veldig fint å nå ut til folk over hele verden. Det er fint å se kommentarene de legger igjen, og at de har det bra. Vi får ofte over 10.000 kommentarer på et bilde, men vi forsøker å svare så mange som mulig, forklarer Martinus.

– Hvordan er det å være popduoen «Marcus og Martinus»?

– Det er veldig travelt, men vi prøver å ha det gøy når vi har tid til det. Pauser med FIFA er bra, for da koser vi oss masse, svarer Martinus.

Monica Strømdahl

Pappa: – Blir så rørt at jeg må gå meg en runde

For at alt skal gå rundt på konserten under Oslo Sommertid har dem et team på over 60 personer rundt seg. Mens da de var på turne i Europa i februar hadde de med seg 9 semitrailere med utstyr og et team på 150 mennesker.

– Det er spesielt å se så mange mennesker jobbe rundt Marcus og Martinus. Så jeg blir rørt gang etter gang, noen ganger må jeg gå meg en runde for å samle meg, sier pappa Kjell Erik Gunnarsen til Aftenposten.

Populariteten til Marcus og Martinus synes ingen ende å ta.Selv savner de aller mest å spise taco med familien på fredager.

Han er med sønnene på alle arrangementer og turer, og i februar tok han over rollen som manageren deres. Han forteller at han i starten av karrièren deres tok vare på artikler som ble skrevet om duoen, men nå er det for mye:

– Bare de tre siste ukene har de hatt 12 forsider på ungdomsmagasiner rundt om i Europa. I tillegg til intervjuer i ulike medier, så det er ekstremt mye – men utrolig stas da.

Monica Strømdahl

Fokuserer på Europa

Nå står en uke ferie hjemme i Trofors på planen, men etter det skal de blant annet til Tyskland, Nederland og Polen for å spille på utsolgte konserter.

– Etter det skal vi i studio i LA. Der skal vi jobbe med store produsenter og artister, forteller Marcus hemmelighetsfullt.

– Er drømmen å bli stjerner i USA?

– Det hadde selvfølgelig vært gøy å få til noe der, men vi har mest lyst å være her i Europa på dette tidspunktet.