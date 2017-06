Munch til Japan neste år

Edvard Munchs berømte maleri, Skrik (1910), vises neste år for første gang i Tokyo i forbindelse med en større Munch-utstilling. Munchmuseet låner ut 60 malerier, i tillegg til en del grafiske trykk og fotografier.

Munch-presentasjonen skal komme i Tokyo Metropolitan Art Museum, og andre kjente verk som stilles ut er Stjernenatt (1922-24), Vampyr (1915-16) og Solen (1910-13).

– Vi opplever en enorm interesse for Edvard Munch i Japan og vi ser fram til å presentere ham for et stort japansk publikum her, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet.

Munchmuseet, Oslo

Han er nå i Tokyo og det er stor pressedekning i japanske medier av den kommende utstillingen.

– Det er ventet stor interesse for utstillingen med flere hundre tusen besøkende. Utstillingen vil være den største norske kulturmanifisteringen i Japan noen gang. Utstillingen er også en viktig markedsføring av vårt nye museum, av Oslo og Norge. Forhåndsomtalen har allerede nådd 6,3 millioner japanere i dagens utgave av avisen Asahi Shimnun, sier Henrichsen.

Utstillingen i Tokyo Metropolitan Art Museum åpner i oktober 2018 og står frem til januar 2019. Den arrangeres i samarbeid med Munchmuseet og Utenriksdepartementet.

