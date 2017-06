Naboer kaller gatefest i Kristiansand «en voldtekt»

– Denne gatefesten vil jeg faktisk kalle en voldtekt, sier Finn Erik Klausen. Han og naboen Roy Hansen bor i Kongensgate, som fra torsdag til søndag blir arena for gatefesten Tropeznatt i Kongens gate i Kristiansand sentrum.

De to og resten av nabolaget fikk greie på planene da et nabovarsel landet i postkassene deres forrige tirsdag. Nå reagerer de både mot det sene varselet og den planlagte gatefesten Tropeznatt, skriver Fædrelandsvennen.

Både torsdag, fredag og lørdag natt ventes 2000 mennesker til gatestubben mellom Markens og Vestre Strandgate.

Liv og røre

I brevet heter det:

«Arrangementet skal være med å avlaste den store pågangen på utelivet i helgen der Palmesus blir arrangert. Dette for å sikre at store mengder mennesker ikke farer rundt i gatene, men samles på ett område under vakt/kontrollerte forhold.»

– Må du ikke regne med litt liv og røre når du bor i bykjernen?

– Med «liv og røre» tenker jeg på støy og snakk fra gata. Men her er det 2000 mennesker som skal stå og hyle ti meter utenfor leiligheten min. Dette er veldig respektløst overfor oss naboer. Vi blir bare «orientert», og med svært kort svarfrist, sier Klausen som har skrevet et kraftig svarbrev til arrangøren.

«Forferdelig opplevelse»

Egil Remi Jensen er en annen misnøyd nabo:

– I fjor ble det satt opp en scene ute i gata her hvor de spilte rockemusikk til halv fire. Det var en forferdelig opplevelse. Dette er en fornærmelse mot oss som bor i området. De har også ringt meg opp og tilbudt meg og min kone en overnatting på hotell i Stavanger som «plaster på såret». Men dette skal altså foregå i fire dager, sier en tydelig irritert Jensen.

Ikke fare for liv

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr bekrefter at han har fått flere klager fra nabolaget fordi han har anbefalt at arrangementet får finne sted:

– Dette har jeg uansett ikke myndighet til å stoppe ettersom det ikke er fare for liv og helse. Det kan det nemlig ikke sies å være når det er snakk om et tredagers arrangement. Men jeg har gitt noen råd. Ett av dem er at det ikke gis skjenketillatelse for lenger enn til klokka 01.30. Et annet er at det spilles musikk med støybegrensning ut fra miksepulten, og at lyden fordeles utover flere små høyttalere.

Støybegrensning

– Hvordan er denne støybegrensningen satt? Er det ikke snakk om et bestemt antall desibel?

– Det er en vanlig støybegrensning som er satt ved miksepulten, slik det er beskrevet i Veileder for musikkanlegg og helse fra Helsedirektoratet, sier kommuneoverlegen. Han karakteriserer festen som et positivt tiltak.

– Jeg tror nettoeffekten er at det blir roligere i byen. Her får vi samlet mange festivalpublikummere på ett sted med godt tilsyn og vakthold, og det vil føre til mindre belastning både på politi og helsevesen.

SFO

– Det låter som et slags nattlig SFO for ustyrlige festivalgjengere?

– Det kan vi godt kalle det. Og så kan vi spørre oss om det riktige er å plassere det akkurat her eller noe annet sted, men det skal ikke jeg svare på.

– Har dette gått litt fort?

– Absolutt. Og dette har jeg bebreidet arrangøren. Jeg hadde veldig gjerne sett at dette kom til politisk behandling. Dette er nemlig enda et tilfelle hvor man sperrer av store områder til alkoholservering i en periode hvor jeg mener det er ønskelig å begrense dette. Det kunne jeg ønske at politikerne tok stilling til, sier Haarr.

«Preventivt tiltak»

– Jeg forstår at naboene reagerer, men vi skal gjøre alt vi kan for at dette blir et positivt tiltak. Vi har fasilitert parkering for naboene i den perioden gata er sperret, og vi har støybegrensning på lydanlegget.

Skjenkingen vil gå fram til klokka 01.30 og vi vil tømme området fra klokka 02.00, sier prosjektleder for Tropeznatt Claus Oliver Pedersen.

Han forklarer at gatefesten er tenkt som et preventivt tiltak, og at det er plassert i denne gata fordi den ligger naturlig til i løypa mellom Palmesus-området og det øvrige utelivet i byen. Det er dessuten lite trafikk i gata.

– Vi har tilbudt hotellrom til noen og tenkt at ordet da ville spre seg om at muligheten finnes. Men det er samtidig ikke slik at naboene har noen form for krav på dette, sier han.

– Kom dette litt sent i gang?

– Ja, det gjorde det. Men neste år skal vi være tidligere ute.