Nobelprisvinner beklager nedsettende kvinnekommentarer på Trondheim-arrangement

Den internasjonale musikk- og vitenskapsfestivalen Starmus ble denne uken arrangert i Trondheim.

På scenen var kjente nobelprisvinnere, forskere og kjendiser som astronom Neil DeGrasse Tyson og filmregissør Oliver Stone. Fysiker Stephen Hawking deltok via videolink.

Men paneldebatten onsdag ettermiddag vakte reaksjoner da nobelprisvinner og økonom Chris Pissarides skulle demonstrere Apples snakkende hjelper Siri på mobiltelefonen sin, skriver Adresseavisen.

Pissarides hadde en hjelper med mannsstemme. De andre deltagerne i panelet kommenterte at Siri vanligvis har kvinnestemme.

– Jeg valgte en mann, fordi man stoler mer på en mannlig stemme, svarte Pissarides.

– Gjorde halve befolkningen forbannet

I spørsmålsrunden etter debatten spurte astronom Jill Tarter blant publikum hvorfor en av nobelprisvinnerne på scenen hadde brukt to anledninger til å «gjøre halve verdens befolkning forbannet».

– Hva sa jeg? spurte Pissarides forvirret.

– Det er problemet. Du er ikke engang klar over at du sa det, svarte Neil DeGrasse Tyson i panelet.

Senere har Pissadires forklart til forskning.no at kommentaren var ment som en vits.

– Jeg mente det ikke på den måten. Jeg prøvde å ta en sarkastisk vits.

Da det ble påpekt at flere var sinte, svarte Pissadires at «på vei ut sa flere av gutter at de skjønte at det var en vits, men en jente sa at jeg ikke burde ha sagt det».

Pissarides (69) er en gresk-kypriotisk professor ved London School of Economics. Han er adlet og fikk nobelprisen i økonomi i 2010.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Forlot salen

Den andre anledningen Tarter refererte til, var en annen paneldebatt med 11 nobelprisvinnere i Trondheim Spektrum tirsdag.

Der uttalte Pissadires seg om kvinner og forskning og antydet at kvinner er middelmådige forskere sammenlignet med menn.

Flere reagerte på kommentarene på Twitter. Fysikeren Jim al-Khalili, vinner av Stephen Hawking-prisen i fjor, skrev at han forlot salen i protest mot Pissarides utsagn.

First poor session of #Starmus: all-male panel, then one says he wanted Siri to have a male voice because he trusts it more. I walked out. — Jim Al-Khalili (@jimalkhalili) June 21, 2017

Doktorgradsstipendiaten Ellinor Alseth fra Trondheim takker også astronom Jill Tarter for å ta til motmæle mot økonomen.

@jilltarter Thank you for standing up at the end of the panel debate today, meant a lot to a young female scientist. #Starmus — Ellinor Alseth (@EllinorAlseth) June 21, 2017

Starmus beklager

Torsdag sendte festivalarrangørene ut en offisiell beklagelse.

«Starmus deeply regrets the sexist comments made by Chris Pissarides during a panel discussion and we accept the outrage that this has sparked», står det i pressemeldingen.

– Programmet vårt består av fantastiske kvinner og menn fra hele verden, og vi har gjort det klart at kommentarer av denne typen ikke vil bli tolerert på vår festival, skriver festivalledelsen videre i pressemeldingen.

Ville hjem

Sara Seager, profilert astrofysiker ved MIT og en av talerne på Starmus, meldte på Twitter at hun hadde fått nok av fornærmelser etter uttalelsene til Pissarides.

– Jeg tviler på at de som var til stede i salen anså det som en vits, sier Seager i en e-post til Aftenposten.

I also walked out and am trying to book the next flight out of #starmus. A few days of insults and other related was enough! https://t.co/wPSIYBXP69 — Sara Seager (@ProfSaraSeager) June 21, 2017

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– Mye må endres

NTNU er en av sponsorene til Starmus. NTNU-rektor Gunnar Bovim var ikke til stede under den aktuelle debatten med Pissarides.

– Jeg har ikke hørt denne debatten, og kan derfor ikke kommentere den. Men jeg synes denne typen utsagn hører en fjern fortid til, og i tillegg til å være grovt fornærmende, er det også å neglisjere en masse kompetanse. Det faller på sin egen urimelighet, sier Bovim til Adresseavisen.

Blant lokale forskere som deltok var nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser.

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku, var også til stede på paneldebatten. Hun sier til Adresseavisen at kommentaren burde blitt diskutert mer i etterkant, og mener mye må endres dersom konferansen skal tilbake til Trondheim.

– Hvem som er på hovedscenen, er viktig. Jeg ser at det er mange eldre hvite menn, og at de unge slipper lite til. Jeg synes lokale stemmer også kan få slippe til. Moserne er jo til stede, men jeg tenker at dette er en anledning til at folk kan være med og reflektere selv om de ikke er nobelprisvinnere, sier Opoku.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– Sleivete kommentarer skjer

Nobelprisvinner og professor ved NTNU, May-Britt Moser holdt også innlegg og deltok i paneldebatten med Nobelprisvinnerene. Hun sier hun «ikke gidder å hisse seg opp» over Pissarides uheldige kommentarer.

– Vi kan ikke noe for at sleivete kommentarer noen ganger skjer. Folk er folk, og jeg vil ikke drive med sensur, sier Moser, som mener han får stå for sine egne uttalelser.

– Mener du Starmus bør gjøre en bedre jobb neste år for å unngå lignende situasjoner?

– Jeg vil si at Starmus i år har gjort en fantastisk jobb med å finne gode kvinnelige innledere, sier Moser.

Hun mener at de få kvinnelige forsker-stjernene overøses med invitasjoner til festivalen som Starmus, og at hun selv får tre til fire e-poster med forespørsler hver dag.