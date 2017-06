Ny kulturredaktør i NRK: Det viktigste er å treffe hjerte og hjerne

– Vi kan lage programmer som har et smalt nedslagsfelt, men innholdet får først verdi hvis det treffer folk, sier ny kulturtopp i NRK. I sjefsfløyen i det gamle radiohuset på Marienlyst, rett under kringkastingssjefen, sitter nyslått kulturredaktør Marius Hoel på sitt ærverdige kontor med restaurerte møbler fra 1930-tallet.

46-åringen fra Bærum er utdannet journalist fra Volda og har nesten hele sitt yrkesliv som produsent i NRK. Som nyansatt kulturredaktør etter Hege Duckert, er det hans ansvar for eksempel å svare sinte forfattere når NRK legger ned nok et bokprogram på P2.

NRK viktigste oppgave er å nå ut til et større publikum, sier mannen som startet med å lage ungdomsprogrammer.

Fakta: Marius Hoel Alder: 46 Oppvokst i Bærum, bosatt i Oslo. Utdannet journalist fra Journalisthøyskolen i Volda. Yrkeserfaring som journalist, regissør, prosjektleder og redaksjonssjef i NRK. Executive produsent og kreativ leder i produksjonsselskapet Rubicon. Nå ansatt som redaktør for Kulturavdelingen.

Må NRK også telle klikk?

– Har NRK et spesielt ansvar for norsk kultur og kulturarv?

– Ja, kultur er et gode for folk. Vi ønsker å løfte frem kulturen til et større norsk publikum, det gjør den når den treffer hjerte og hjerne.

– Kultursaker leses minst av i nettavisene når man teller lesere, altså klikk, viser undersøkelser. Tar NRK også hensyn til dette og prioriterer ned kulturstoffet?

– Det viktigste er å måle engasjement, hvor lang tid publikum bruker på sakene og i hvilken grad de kommenterer og deler innholdet. Vi kan lage programmer som har et smalt nedslagsfelt, men innholdet får først verdi når det treffer folk.

I NRK er de faste magasinprogrammene borte, som Filmbonanza, Lydverket, Nasjonalgalleriet og Bokprogrammet på TV. Programmer som Arkitektens hjem og Larsens leilighet har overtatt. På radio er poesiprogrammet Diktafon og Kulturhusets to timer daglige sending på P2, lagt ned.

– Kommer det et nytt bok-, film- eller annet kunstprogram på TV? Er det ikke rart at NRK TV ikke har et filmprogram for eksempel?

Brenner med nytt bokprogram

– Til høsten kommer Hans Olav Brenner med et nytt bokprogram på TV, som vi utvikler nå. Vi skal lage en portrettserie med våre viktigste kunstnere, det kommer en serie om norsk hiphop og vi skal følge designstudenter på Kunsthøgskolen i Oslo. Når det gjelder film har NRK en løpende dekning i Filmpolitiet på P3.

Dag W. Grundseth

Hvis man ser på de ulike programmene er det mye kulturstoff på TV, mener Hoel.

– Jeg mener vår spisskompetanse er det mangfoldige tilbudet. NRK har spesialiserte kulturprogrammer som Arkitektens hjem, musikkeventer som P3 Gull, samisk kulturprogram i "Árdna" og Kringkastingsorkesteret med sitt varierte program.

– NRKs nettavis nrk.no, ligner på forsiden til forveksling på de kommersielle. Hvorfor viser dere ikke frem kulturstoffet på deres egen forside, når nettet faktisk er det stedet man i størst grad finner kulturjournalistikken?

– Kultursaker løftes frem på forsiden etter samme vurderinger som annet stoff. Vi har også kultur som egen underside.

– Vi har gjort store endringer

– Hva gjør alle NRKs anmeldere bortsett fra å skrive for nettet? De slipper ikke til på TV og de er heller ikke så ofte å høre på radio, selv ikke på kulturkanalen P2?

– NRKs dyktige anmeldere er i full sving hver eneste dag. Du kan høre dem i Studio 2 og Kulturnytt på P2 og i Filmpolitiet på P3.

Til høsten kommer nye P2-programmer med kunst- og kulturuttrykk som går i dybden, sier Hoel.

– Vi utvikler nye programmer som har arbeidstittel P2 spesial, som skal gå i dybden i blant annet film og litteratur. Dette kan være ukentlige program eller serier slik vi kjenner det fra TV. Målet er både å treffe de som hører på radio og de som laster ned podkast.

– Vi må finne nye måter å nå frem på

– Kan du forstå at folk gjerne vil ha et litteraturprogram på kulturkanalen P2?

– Ja, absolutt. Litteratur er like viktig som før. Vi ønsker å gi publikum tilgang til både aktuelt bokstoff og mer fordypende opplevelser.

– Må norsk kulturliv finne andre måter å få formidlet filmene, bøkene, scenekunsten, konsertene og platene sine på, enn i NRK?

– Publikums mediebruk er i stor endring, og da må vi også finne nye måter å nå frem med godt innhold. Jeg ser frem til et godt samarbeid med alle deler av norsk kulturliv, sier Marius Hoel.

Forfatterforeningen: Samme bøkene i alle kanaler

Lederen i Forfatterforeningen Heidi Marie Kriznik er redd det blir mye fokus på bestselgerne i NRK:

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Jeg er generelt bekymret for at bredden ikke blir formidlet til leserne, at det blir mest fokus på bestselgere, de samme bøkene i alle kanaler, sier Kriznik, som er opptatt av at NRK fjernet poesiprogrammet Diktafon tidligere i år.

– Fjerningen av Diktafon har gjort mange forfattere bekymret for at NRK ikke satser på dybde. I en tid hvor det telles klikk og klikkene blir avgjørende for hva det satses på, bør NRK representere og stå for noe annet, være den aktøren på feltet som kan dvele, og presentere et mangfold av litteratur for lesere og lyttere, være pekere for leserne inn til litteraturen, sier Kriznik.

– Scenekunstfeltet bør fortsatt vies oppmerksomhet

Teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret er fornøyd med hvordan NRK dekker teaterets store oppsetninger.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi opplever at NRK er seg sitt ansvar bevisst når det kommer til å anmelde stykkene på Nationaltheatret. Særlig gjelder dette stykkene som settes opp på Hovedscenen. At man også er blitt flinkere til å dele anmeldelsene på NRK.no ser vi naturlig nok positivt på. Vi skulle naturligvis ønske oss at NRK til enhver tid også anmelder stykkene på de mindre scenene, sier Tømta.

– Har NRK et større ansvar enn andre medier når det gjelder dekning av kultur?

– Det er klart at NRK i større grad enn andre både kan og bør vie sendeflater til smalere kunstuttrykk som ikke er umiddelbare klikkvinnere. Om lag halvparten av befolkningen i Norge så teater i 2016, så engasjementet for teater, revy, skoleteater er høyt i Norge. Det setter naturlig nok krav til NRK om at scenekunstfeltet fortsatt bør vies oppmerksomhet og plass, sier Tømta.