Det var nesten en helnorsk aften på OverOslos første dag. Onsdag kveld spilte blant andre Highasakite, Aurora, Sondre Lerche og Greni i Grefsenkollen, og vi var der.

Festivalen er utsolgt, og åpenbart populær. Mye kommer gratis med geografien – god musikk blir enda bedre når den spilles for et amfi 370 meter over Oslo sentrum.

Plakaten denne onsdagen er dessverre preget av litt i overkant trygg booking. Det sikrer god musikk, men fjerner håp om store overraskelser og de helt fantastiske øyeblikkene.

Men det betyr ikke at det er dårlig!

Miriam Bryant, Jo Sverre og Kristian Kristensen spilte også denne kvelden, men ble ikke vurdert. Under kan du lese anmeldelse av Greni, Aurora, Sondre Lerche og Highasakite. I den rekkefølgen.

Bjørge, Stein

Greni: Stødig og bredbent veteran

1 2 3 4 5 6

Øystein Greni har vært en klippe i norsk musikk siden Bigbang 90-tallet. Åpningssporet fra 1999-albumer Electric Psalmbook, «Wild Bird», er bare én av mange store musikkøyeblikk fra trioen, som også er kjent for å levere strålende konserter.

Å sammenligne en konsert med Øystein Greni alene, nå under artistnavnet Greni, kan derfor føles urettferdig, men uunngåelig.

Har kvaliteten holdt seg til soloformatet? På plate – ja, ifølge Aftenpostens anmelder.

Mye på grunn av et publikum som ikke helt ser ut til å stole på stjernekraften fra Greni alene, og som kanskje er litt skuffet over at solen er borte, begynner det litt tregt.

Det snur når «Wild Bird» kommer.

Den første halvdelen av konserten kjennes som en kamp mellom Greni og et beskjedent publikum, men herfra og ut viser han hvem som vinner: begge.

Sammen med et mer enn kompetent band, bestående av Anne-Lise Frøkedal, Jørgen Munkeby, Petter Undstad og Thomas Aslaksen (broren til Jonas), overbeviser han publikum om at det er greit å like musikken.

Etter en treg start blir det bedre, og når noen høydepunkter fra Pop Noir dukker opp, som «Chameleon» og «Bad Sign», begynner det virkelig å svinge. Derfor lander Øystein Greni godt.

Noe annet skulle bare mangle fra musikere av dette kaliberet.

Bjørge, Stein

Aurora: Vårt store, men forutsigbare, håp

1 2 3 4 5 6

Vi er i en ganske morsom periode for norske musikkelskere. Det er mye å være stolte av, og Aurora Aksnes utmerker seg i høyeste grad som et navn vi kan skryte av til våre internasjonale venner.

Her kan du lese om hvordan Norge tar igjen Sverige som popmusikalsk stormakt.

Hun har en gudegitt stemme og en mer og mer selvsikker og inkluderende sjarm på scenen som trekker selv de sureste inn i opplevelsen.

Det er denne sjarmen, sammen med sterke låter og et enormt lydbilde, som kan løfte Aurora til toppen.

Det som trekker henne fra toppkarakteren, er forutsigbarheten.

Den trekker nesten ned til karakteren fire, men låtene og sjarmen redder en god karakter.

I likhet med flere andre band som spiller denne kvelden, er sjansen stor for at du har opplevd dette tidligere.

Det er i det hele tatt den overhengende følelsen etter OverOslos første dag: Et trygt og solid show uten overraskelser.

STEIN BJOERGE

Sondre Lerche: Svett og elektrisk

1 2 3 4 5 6

Det var en tid da Sondre Lerche skulle bli vårt store pophåp. Han fikk Spellemannprisen for «Årets nykommer» i 2001. Da var han 19 år.

Nå er han 34, og musikken har utviklet seg mye siden «Two Way Monologue» fra 2004.

Til det bedre?

Absolutt. Men de store låtene mangler fortsatt.

Sondre Lerche er blitt mer elektrisk gjennom årene. På flere måter. Ikke bare er bandet større og mer preget av elgitar og synth, men det gnistrer av Lerche når han står fremst på scenen. Så også i kveld på Grefsenkollen.

På den lille DNB-scenen klarer han å levere et langt mer uforutsigbart, og slik sett underholdende show enn publikum har fått servert tidligere denne kvelden, men de store høydepunktene uteblir.

Norsk musikk er inne i en ny jappetid, mener artist Sondre Lerche. Mye takket være Bylarm, som nå feirer 20 år.

Da hans foreløpig siste album kom ut i mars i år, kalte vår anmelder det «tidsriktig nostalgi». Det du får se på en konsert med Sondre Lerche er en annen opplevelse enn å bare høre på albumet.

Likevel blir det litt traust når det ikke er noen uforglemmelige øyeblikk.

Bjørge, Stein

Highasakite: Stort og kjedelig

1 2 3 4 5 6

Ingrid Helene Håviks stemmeprakt og den rene kompetansen som sitter i dette bandet, med opphav i jazzlinjen på NTNU i Trondheim, er det absolutt ingenting å si på.

Men bare fordi det er lite å klage på, betyr ikke det at det er en fantastisk musikkopplevelse.

Det føles veldig gjennomøvet og forutsigbart. Har du sett dem før, vet du hva som venter.

Om du ikke har sett Highasakite på en scene enda, er det utvilsomt en stor opplevelse. Er du blant dem som allerede har sett dem, melder det seg et spørsmål:

Er det bra likevel?

Jo da. Men fantastisk er det ikke.

Et høydepunkt kommer ganske tidlig i konserten. «Someone Who’ll Get It» blir løftet av fyrverkeri på scenen. Men når et par fislete raketter blir kveldens høydepunkt, sier det mer om kvelden for øvrig.

Når publikum i tillegg begynner å treffe selskapspromillen, mister OverOslo magien som Highasakite egentlig er i stand til å levere.