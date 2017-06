Oxford-ordboken adopterer «hygge» som nytt engelsk ord

Den anerkjente ordboken Oxford English Dictionary har tatt med hygge i sin siste oppdatering i juni. Allerede i fjor høst nådde det dansk-norske ordet høyt opp i kåringen blant ordbokredaktørenes nyord.

Hygge har bredt om seg i Storbritannia, ifølge The Guardian, som senhøstes i fjor omtalte fenomenet i artikkelen «The Hygge Conspiracy».

Konspirasjonen var tydeligvis likevel ikke kløktig nok til å bli årets britiske ord, men ble slått av post-truth. Nå er begge disse ordene tatt med i ordboken. Hygge er på engelsk et substantiv og et adjektiv, men ikke et verb, slik det også er på norsk.

AP / NTB scanpix

Over 600 nye ord, vendinger eller nytt meningsinnhold til gamle ord er nå lagt til i Oxford-ordboken. Her er noen av dem:

Thing:

Ordet betyr selvsagt fremdeles ting. Men nå betyr det også praksis eller fenomen og kan brukes til for eksempel å spørre sarkastisk: Når ble det en ting? Ordbokredaktørene viser til at det i år 2000 ble brukt i TV-serien Presidenten (The West Wing): «Did you know that ’leaf peeping’ was a thing?»

Boston marriage:

Dette brukes helst historisk og beskriver et samboerskap mellom kvinner der det antas at de har et kjærlighetsforhold. Man vet ikke hvorfor akkurat Boston er benevnelsen på et slikt ekteskap, men de har funnet at begrepet ble brukt først allerede i 1893.

Woke:

Ordet betyr i utgangspunktet våknet som verb, men er nå utvidet til å bli et adjektiv i betydningen opplyst eller velinformert. Det brukes særlig i spørsmål om rasediskriminering.

Post-truth:

Årets ord i fjor. Nå er det med i ordboken. Beskriver et samfunn der objektive fakta betyr mindre enn følelser og subjektive oppfatninger.

Zyzzyva:

Ok, du har kanskje ikke voldsomt mye bruk for dette ordet, men det inntar nå plassen aller bakerst i Oxford English Dictionary. Før tilhørte plassen zythum, et egyptisk øl. Zyzzyva er en type søramerikansk snutebille.